प्रशासनावर पकड असणारा दादा माणूस गेला शिवेंद्रसिंह भोसले
माझ्या पाठीशी नेहमी अजितदादा उभे राहिले
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; करहर येथील शोकसभेत आठवणींनी अनेकांचा दाटला कंठ
हुमगाव, ता. २९ ः भाऊसाहेब महाराजांच्या निधनानंतर माझ्या पाठीमागे कोणी नसताना अत्यंत संघर्षमय परिस्थितीत अजितदादांनी मला पूर्ण ताकद दिली. माझ्या पाठीशी ताकदीने उभे केल्याने माझी राजकीय वाटचाल सुरू झाली. सातारा जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांबाबत अजितदादांनी कायमच मला सहकार्य केले, अशा भावना सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी भावना व्यक्त केल्या.
करहर (ता. जावळी) येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आयोजित शोकसभेत ते बोलत होते. या वेळी अण्णासाहेब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, माजी आमदार सदाशिव सपकाळ, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, सौरभ शिंदे, सुहास गिरी, विक्रम भिलारे, अरुणा शिर्के, रवी परामणे, संदीप परामणे, रेश्मा पोफळे, गोरख महाडिक, राजू गोळे आदी उपस्थित होते.
शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘अजितदादा हे फक्त राष्ट्रवादीचे नेते नव्हते. सुरुवातीच्या काळात खऱ्या अर्थाने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही घडलो. त्यांच्या अनेक आठवणी आहेत. त्यांचे सातारा जिल्ह्यावर खूप प्रेम होते, पालकमंत्री म्हणून त्यांनी मोठे काम केले आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांना विकास काय असतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. त्यांनी खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याला विकासाची दिशा दाखवली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मी भाजपचा आमदार असून, त्यांनी सातारा शहर हद्दवाढीचा निर्णय घेतला.’’
वसंतराव मानकुमरे म्हणाले, ‘‘महू, हातगेघर धरण प्रकल्पासंदर्भात अजितदादांनी अनेकदा बैठका घेतल्या. हा प्रश्न कायमचा निकाली लागावा, अशी त्यांची तळमळ होती. मी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष असताना त्यांच्याशी विकासकामाबाबत अनेकदा चर्चा व्हायची. ती कायमच सकारात्मक असायची.’’ या वेळी जावळी तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. सुरेश गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन केले.
करहर ः येथील शोकसभेत बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, त्या वेळी व्यासपीठावर नरेंद्र पाटील, सदाशिव सपकाळ, वसंतराव मानकुमरे, सौरभ शिंदे, सुहास गिरी आदी. (भाऊसाहेब जंगम ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
