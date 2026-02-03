मंचरला साश्रूनयनांनी अस्थिकलशाचे दर्शन
मंचर, ता. ३ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांचा अस्थिकलश मंगळवारी (ता. २) सकाळी ११ वाजता मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शरद पवार सभागृहात दर्शनासाठी ठेवण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांसह शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल व नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.
अस्थिकलशाच्या दर्शनासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब बाणखेले, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात, मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष संदीप थोरात यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सर्वांनी अस्थिकलशाचे दर्शन घेऊन पुष्प अर्पण करत श्रद्धांजली वाहिली.
आपल्या भावना व्यक्त करताना शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले, “अजितदादा आपल्यातून निघून गेले यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. त्यांच्या जाण्याने केवळ पुणे जिल्ह्याचे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. हातात घेतलेले काम तडीस नेण्याची त्यांची कार्यपद्धती विलक्षण होती. प्रशासनावर मजबूत पकड असतानाही ते सामान्य माणसाला न्याय देणारे नेतृत्व होते. स्पष्टवक्तेपणा, निर्णयक्षमता आणि कामाची गती ही त्यांची ओळख होती. त्यांचे कार्य कायम जनतेच्या स्मरणात राहील.”
यावेळी दादाभाऊ पोखरकर, सुनील बाणखेले, सागर काजळे, संजय मोरे, बाळासाहेब बाणखेले, सागर थोरात, बबुशा मोरडे, दिनेश खेडकर, कौस्तुभ शिंदे आदींनीही अस्थिकलशाचे दर्शन घेऊन श्रद्धांजली अर्पण केली.
अस्थिकलश दर्शनासाठी गावोगावी नेण्याचे नियोजन केले आहे. बुधवारी (ता. ४) सकाळी आठ वाजता चास, सकाळी साडेआठ वाजता महाळुंगे पडवळ, सकाळी नऊ वाजता साकोरे, सकाळी साडेनऊ वाजता कळंब, सकाळी दहा वाजता चांडोली बुद्रुक, सकाळी साडेदहा वाजता थोरांदळे, सकाळी अकरा वाजता रांजणी, सकाळी साडेअकरा वाजता वळती, दुपारी बारा वाजता नागापूर, दुपारी दीड वाजता खडकी, दुपारी अडीच वाजता पिंपळगाव, दुपारी साडेतीन वाजता अवसरी बुद्रुक, संध्याकाळी साडेचार वाजता अवसरी खुर्द, संध्याकाळी साडेपाच वाजता पेठ, संध्याकाळी सात वाजता मंचर मार्केट यार्ड, पारगाव जिल्हा परिषद गटात गुरुवारी (ता. ५ रोजी) अस्थिकलश दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
