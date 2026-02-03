माळेगावकरांनी घेतले दादांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन
माळेगाव, ता. ३ ः महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश आज माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथे दर्शनासाठी आयोजन ठेवण्यात आला होता. यावेळी दर्शनासाठी लहानांपासून ज्येष्ठ नागरिकांनी दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या.
माळेगावात दुपारपासूनच शोकाकुल शांतता आणि श्रद्धेचे वातावरण पसरले होते. अजित पवार यांच्या अस्थिकलश दर्शनाची व्यवस्था सुकर व्हावी, यासाठी नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, उपनगराध्यक्ष वृषाली तावरे, गटनेते जयदीप तावरे, धनवान वदक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांच्यासह नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष तयारी केली होती.
भजनी मंडळाबरोबर नगराध्यक्ष सातपुते , गटनेते तावरे आदींसह नगरसेविका दीपाली बोबडे, धैर्यशील तावरे, साधना वाघमोडे, प्रमोद तावरे, प्रांजली येळे, शशिकांत तावरे, रेश्मा सय्यद, वैभव खंडाळे, जयश्री तावरे, गौरव भुंजे आदींनी दर्शन रांगा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मंडपासह सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे आबालवृद्धांना कोणतीही अडचण न येता अस्थिकलशाचे दर्शन घेता आले.
या दरम्यान अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर काहींच्या ओठांवर त्यांच्या आठवणींच्या शब्दांची कुजबुज पाहायला मिळाली. “नेतृत्व, कणखरपणा आणि जनतेशी असलेली नाळ कायम स्मरणात राहील,” अशा भावना संभाजी होळकर यांच्यासह उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.