दौंड परिसरात श्रद्धांजली
दौंड, ता. १ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दौंड शहर व परिसरात श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच, वैमानिक व अन्य तीन जणांनाही यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. रोटरी क्लब ऑफ दौंडच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ३०) एका विशेष सभेत दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रतिमेला क्लबचे अध्यक्ष दीपक शासम व सचिव प्रज्ञा राजोपाध्ये यांनी पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडलेले वैमानिक कॅप्टन सुमीत कपूर, सहवैमानिक शांभवी पाठक, अंगरक्षक विदीप दिलीप जाधव, विमान मदतनीस पिंकी शिवकुमार माळी यांना देखील यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. रोटरी डिस्ट्रिक्टचे माजी सहायक प्रांतपाल हरिश्चंद्र ठोंबर, डॉ. फिलोमन पवार, प्रफुल्ल भंडारी, क्लब अध्यक्ष दीपक शासम, क्लब संचालक महेश दरेकर व सुनील ढगे यांनी अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. तसेच, गोपाळवाडी, सोनवडी व लिंगाळी येथे देखील श्रद्धांजली वाहण्यात आली.