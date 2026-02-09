शोकछायेतच बारामतीत राष्ट्रवादीचे निर्भळ यश

माळेगाव, ता. ९ : राज्यातील राजकारणाला अंतर्मुख करणाऱ्या दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची खोल छाया सोमवारी (ता. ९) बारामती येथील मतमोजणी केंद्रावर स्पष्टपणे जाणवत होती. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना यश मिळाले असले, तरी या विजयावर आनंदाचा जल्लोष नव्हता, तर अजितदादांच्या आठवणींनी गहिवरलेले मन होते.
बारामती मतमोजणी केंद्रातून विजयी उमेदवार बाहेर पडत असताना नेहमीचा उत्साह, गुलाल, फटाके किंवा घोषणाबाजी कुठेही दिसली नाही. उलट डोळ्यांत अश्रू, हातात हात, आणि मनात एकच पोकळी अजितदादांची अनुपस्थिती. दिवंगत अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आजवर पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झालेला सर्वांगीण विकास आजच्या मतमोजणी निकालातून स्पष्ट होत आहे, दादांच्या प्रति समर्पित केलेले हे प्रचंड मतांची आकडे पुढे येत आहेत, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी दिली. बारामती हा अजित पवार यांचा अनेक वर्षे राजकीय गड मानला जातो. इथल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या जडणघडणीत त्यांचा वाटा होता. त्यामुळेच आजचा विजय साजरा करण्याऐवजी अनेकांनी तो शांतपणे स्वीकारला. मतमोजणी केंद्रावर उपस्थित असलेले कार्यकर्ते, कर्मचारी आणि पत्रकार यांच्यातही एक प्रकारची स्तब्धता होती. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी उपस्थित असलेले अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार यांच्यासह पोलिस अधिकारी व पोलिस कर्मचारी हे देखील शांतपणे बसून होते.
जिल्हा परिषद सुपा गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पल्लवी प्रमोद खेत्रे यांनी विजय मिळवला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यांत आनंदापेक्षा अश्रू अधिक होते. “दादांनी दिलेल्या संस्कारांचा हा कौल आहे,” असे त्या म्हणाल्या. बारामती पंचायत समिती सुपा गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप पुरस्कृत उज्ज्वला पोपट खैरे, काऱ्हाटी गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या श्यामल सुनील वाबळे, तर गुणवडी गणातून शुभांगी सुनील आगवणे यांनी विजय मिळवला. जिल्हा परिषद गुणवडी गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शुभांगी कचेर शिंदे, शिर्सुफळ गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप पुरस्कृत अनिकेत प्रभाकर गावडे, पणदरे गटाचे विजयी उमेदवार मंगेश जगताप यांच्यासह अनेकांनी एकमुखाने भावना व्यक्त केल्या की, “आजचा विजय साजरा करण्याचा नाही, तर अजितदादांच्या आठवणी जपण्याचा दिवस आहे.” अनेकांनी अजित पवार यांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होत विजय स्वीकारला.
बारामतीच्या राजकीय इतिहासात ही मतमोजणी आनंदाच्या जल्लोषासाठी नव्हे, तर भावनांच्या ओलाव्यासाठी लक्षात राहील. सत्ता, आकडे आणि पदे क्षणिक असतात; पण नेतृत्व, नातेसंबंध आणि माणुसकी कायम राहते, हे आजच्या शोकाकूल वातावरणातून प्रकर्षाने दिसून आले.
-किरण तावरे, विजयी उमेदवार, बारामती पंचायत समिती (सांगवी)
