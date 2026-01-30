वडगाव निंबाळकर येथे शोकसभा
वडगाव निंबाळकर, ता. ३० ः राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बारामतीचे आधारवड अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या बातमीने वडगाव निंबाळकर गाव अक्षरशः सुन्न झाले. या दु:खद घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. २९) गावातील बाजारपेठ स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवून ग्रामस्थांनी शोक व्यक्त केला.
समस्त ग्रामस्थांच्या वतीने ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर शोकसभा घेण्यात आली. यावेळी दादांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अश्रूंनी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. माजी उपसरपंच नीलेश आगम, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अविनाश शिंदे, अनिलकुमार शहा, गोरख जगताप राजेंद्र राजेनिंबाळकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी दादांच्या आठवणी जागवल्या.
सामान्य माणसाशी दादांचा असलेला आपुलकीचा संपर्क अनेक वक्त्यांच्या भाषणातून प्रकर्षाने दिसून आला. शुभम साळवे यांनी दादांच्या कार्यशीलतेचा अनुभव सांगताना, “दादा म्हणजे कामासाठी झटणारे नेतृत्व होते,” असे नमूद केले. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यालाही जबाबदारी देऊन त्यांच्यावर विश्वास टाकणारे नेतृत्व हरपल्याची भावना ॲड. सचिन साळवे यांनी व्यक्त केली.
उपसरपंच संगीता शहा यांनी भावना व्यक्त करताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. निःशब्द असे शब्द उच्चारत त्यांनी भाषण थांबवले, तेव्हा संपूर्ण सभेत हळहळ पसरली.
सरपंच सुनील ढोले यांनी वडगाव निंबाळकरच्या विकासात दादांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे सांगत, “आज गावाचा वरदहस्त हरपला आहे,” असे भावनिक शब्दांत सांगितले. भाजप तालुकाध्यक्ष सुनील माने यांच्यासह नीलेश आगम, सुनील खोमणे, लालासाहेब दरेकर, आदित्य काकडे, गणेश हिरवे, नानासाहेब मदने यांनी मनोगत व्यक्त केले.
शेवटी विमान अपघातात दिवंगत झालेल्या अजितदादा पवार यांच्यासह इतरांना उपस्थित सर्व ग्रामस्थांनी अश्रूंनी श्रद्धांजली अर्पण केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.