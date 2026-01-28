अजित पवारांना मिळाले होते मृत्यूचे संकेत
गडचिरोली : वडलापेठ येथील ‘सुरजागड इस्पात’ प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभात उपमुख्यमंत्री अजितदादा, सोबत मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री उदय सामंत व आमदार धर्मरावबाबा आत्राम.
अन काळ्याकुट्ट ढगात गेले होते हेलिकाॅप्टर
मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांना दिला होता धीर
गडचिरोली, ता. २८ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने राज्यावर शोककळा पसरली असताना सर्वत्र त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यावासीयांनी सुद्धा त्यांच्या अनेक आठवणी जपल्या. विशेष म्हणजे अजित पवार हे दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांचे हेलिकाॅप्टर काही क्षण भरकटले होते. गडचिरोलीत पोहोचल्यावर कार्यक्रमात त्यांनी हा किस्सा स्वत:च सांगितला होता.
अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथे ‘सुरजागड इस्पात’ या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभ १७ जुलै २०२४ रोजी होता. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यावे, असा आग्रह आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी धरला. त्याला मान देऊन अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नागपूरहून हेलिकॉप्टरने आले होते. पावसाळ्याचे दिवस असले तरी नागपुरात हवामान ठीक होते. पण गडचिरोलीत पाऊस कोसळत होता. हेलिकाॅप्टर गडचिरोलीला पोचले तेव्हा आभाळ काळ्याकुट्ट ढगांनी भरून आलं होतं. सोसाट्याचा वारा वाहत होता. हेलिकॉप्टर जेव्हा त्या काळ्याकुट्ट ढगांमध्ये शिरलं तेव्हा अजित पवार यांच्या पोटात गोळा आला. पण शेजारी बसलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना धीर दिला. फडणवीस त्यांना म्हणाले होते, दादा अजिबात घाबरू नका, माझे आतापर्यंत सहा अपघात झालेत, पण कधीच काही झालं नाही. आताही होणार नाही. मुख्यमंत्री फडणविसांचे ते शब्द खरे ठरले आणि हेलिकाॅप्टर वडलापेठला सुरक्षित उतरले. वडलापेठला झालेल्या कार्यक्रमात अजित पवार यांनी हा किस्सा आपल्या खास शैलीत सांगितला. तेव्हा उपस्थित प्रेक्षकांतून हशा आणि टाळ्यांचा वर्षाव झाला होता. अशा जीवघेण्या प्रसंगातूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुखरूप बाहेर येतात ही त्यांच्या पूर्वजांची पुण्याई आहे, असेही ते म्हणाले होते. विशेष म्हणजे तो दिवस आषाढी एकादशीचा (देवशयनी एकादशी) होता. त्यामुळे त्या कठीण प्रसंगात आपण ‘पांडुरंग, पांडुरंग’, असा जप करत होतो, असेही अजित पवार यांनी सांगितले होते.
