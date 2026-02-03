शिरूरकरांकडून विकासाचा विचार पुढे नेण्याचा संकल्प
शिरूर, ता. २ : शिरूर शहर व तालुक्याच्या विकासासाठी कायमच भरभरून देणाऱ्या अजितदादांच्या माध्यमातून अनेक रचनात्मक व भरीव विकासकामे येथे उभी राहिली. विकासाचा हा ठेवा हेच अजितदादांचे उचित स्मारक असून ही स्मारके जपण्याचा आणि त्यांचा विकासाचा विचार घेऊनच पुढे चालण्याचा संकल्प शिरूरकरांनी केला.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना येथे झालेल्या श्रद्धांजली सभेत सर्वपक्षियांकडून अभिवादन करण्यात आले. नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांनी दादांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर ‘अजितदादा अमर रहे’च्या जयघोषात उपस्थितांनी फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण केली. आमदार माऊली कटके, माजी आमदार ॲड अशोक पवार व सूर्यकांत पलांडे, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रवीबापू काळे, शहराध्यक्ष शरद कालेवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष मुजफ्फर कुरेशी, शिवसेनेचे शहर प्रमुख मयूर थोरात, भाजपचे शहराध्यक्ष नितीन पाचर्णे, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष ॲड. किरण आंबेकर, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे, नगरसेवक अभिजित पाचर्णे व नगरसेवक सुनील जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
अजितदादा हे जुन्या-नव्या विचाराचा एक सुंदर गोफ होते, असे नमूद करून सूर्यकांत पलांडे म्हणाले, ‘‘उच्च स्तराच्या राजकीय विचारांची प्रगल्भता जपणाऱ्या अजितदादांना राजकारणात अनेक सत्त्वपरीक्षांचा सामना करावा लागला. आपले विचार आणि कृती एकच असल्याचे दाखवून देताना अनेक अग्निदिव्यातून जावे लागले. राजकीय स्थित्यंतरात टोकाची भूमिका घेऊनही त्यांनी आपला पुरोगामी विचार आणि शाहू - फुले - आंबेडकर ही विचारधारा कधीच बदलली नाही.’’
‘‘विकासाची गंगा काय असते हे अजितदादांनीच शिरूर तालुक्याला दाखवून दिले. आम्हा सर्वच कार्यकर्त्यांना समाजसेवेचे बाळकडू आणि विकासाचा दृष्टिकोन त्यांनीच दिला. वक्तशीरपणा, टापटीप राहणे, स्वच्छता यासह अनेक चांगल्या बाबी शिकवल्या,’’ असे अशोक पवार म्हणाले.
‘‘कुठलाही विकासाचा प्रकल्प हाती घेताना तो कमीत कमी वेळेत कसा पूर्ण होईल याबाबत अजितदादा अतिशय दक्ष, कठोर व काटेकोर होते,’’ असे प्रा. डॉ. दिपक गायकवाड यांनी सांगितले. ‘‘जी खाती अजितदादांना मिळाली त्या खात्याला न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. जाती - धर्माच्या पलिकडे जाऊन त्यांनी नातेसंबंध जपले,’’ असे माजी उपनगराध्यक्ष जाकिरखान पठाण म्हणाले.
शिरूर शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष पवार, शिरूर बाजार समितीचे सभापती शशिकांत दसगुडे, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बारवकर, लोकजागृतीचे संघटक रवींद्र धनक, नगरसेवक नीलेश पवार, नगरसेविका आयेशा सय्यद, शिरूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. उदय सरोदे, शिरूर तालुका मुद्रक संघाचे अध्यक्ष बाबूराव पाचंगे, शिरूर तालुका कुंभार समाज संघटनेचे अध्यक्ष योगेश जामदार, घोडगंगा साखर कारखान्याचे माजी संचालक पांडुरंग थोरात, सकल मराठा समाज संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. सतीश धुमाळ, शिरूर ग्रुप सोसायटीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब वर्पे, भीमछावा संघटनेचे अध्यक्ष चेतन साठे, माजी उपनगराध्यक्ष पोपट ओस्तवाल, दलितमित्र रमेश गायकवाड, शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक प्रकाश बाफणा, साधना शितोळे, डॉ. परवेझ बागवान, प्रियांका बंडगर, विनोद भालेराव, आशा पाचंगे, प्रिया बिरादार, तुषार जांभळे, विजय नरके, एकनाथ गायकवाड आदींनी यावेळी भावना व्यक्त केल्या.
सूत्रसंचालन रावसाहेब चक्रे यांनी केले. आभार ॲड. प्रदीप बारवकर यांनी मानले.
उपस्थित गहिवरले
नव्याने निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांना घेऊन अजितदादांना भेटायला जायचे होते, पण ही भेट आता अपूर्णच असे नगराध्यक्षा पाचर्णे आणि उपनगराध्यक्ष गादिया यांनी सांगितल्यावर उपस्थितही गहिवरले. विचार आणि कृती एकच असलेल्या व्यक्ती राजकारणात दुर्मीळ होत असताना तो स्थायिभाव असलेल्या अजितदादांची उणीव कायमच भासत राहिल, असे रवीबापू काळे म्हणाले. शिरूर शहरात अजितदादांचे उचित स्मारक उभारावे, अशी अपेक्षा श्रृतिका झांबरे यांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.