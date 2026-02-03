काशीळ नागठाणे गटाच्या विकासासाठी अजित साळुंखे यांना साथ द्या
नागठाणे गटासाठी अजित साळुंखेंना साथ द्या
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; अतीत येथे भाजप उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला
काशीळ, ता. ३ : नागठाणे जिल्हा परिषद गटाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही सर्वजण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून ही निवडणूक लढवत आहोत. या भागातील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आणि विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी अधिकृत उमेदवार अजित साळुंखे यांना खंबीर साथ द्या. नागठाणे गटाच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
अतीत (ता. सातारा) येथे नागठाणे जिल्हा परिषद गटाचे भाजपचे अधिकृत उमेदवार अजित साळुंखे, नागठाणे पंचायत समिती गणाचे उमेदवार राजेंद्र ढाणे व अतीत गणाच्या उमेदवार सुषमा जाधव यांच्या निवडणूक प्रचाराचा प्रारंभ शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते.
शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘निवडणुकीत काही राजकीय समीकरणे विचारात घेऊन उमेदवारी द्यावी लागते. त्यामुळे पक्षातील इतर इच्छुकांनी नाराज न होता, भाजपच्या सर्व उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी जोमाने कामाला लागावे. अतीत गावाने नेहमीच भाऊसाहेब महाराजांवर प्रेम केले आहे. त्यामुळे या गावाच्या आणि परिसराच्या विकासासाठी आपण सदैव कटिबद्ध आहोत.’’
आमदार मनोज घोरपडे म्हणाले, ‘‘खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे आणि आमचा पूर्ण पाठिंबा भाजपच्या या अधिकृत उमेदवारांना आहे. नागठाणे गटातील सर्व उमेदवार हे भाजपच्या विचारांचे असून, ते विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. मतदारांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता भाजपच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहावे.’’
या प्रसंगी जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, रवींद्र कदम, यशवंत साळुंखे, विक्रम घोरपडे, बाळासाहेब लोहार, बाबासाहेब यादव, संजय नलवडे, तानाजी जाधव, सरपंच नीलेश जाधव, मोहनराव जाधव आदी मान्यवर व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समृद्धी जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले, तर उद्धव यादव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
फोटो :.........KAS26B01627
अतीत : येथे प्रचार सभेत मार्गदर्शन करताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, त्यावेळी मनोज घोरपडे, अजित साळुंखे, चंद्रकांत जाधव.
--------------------------------------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.