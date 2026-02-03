माळेगाव नगरपंचायत इमारत, बारामती दूध संघाचे नामांतर
माळेगाव, ता. ३ : बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायतीच्या विकासामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री लोकनेते अजितदादा पवार यांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली या संस्थांनी सातत्याने प्रगतीची घोडदौड सुरू ठेवली. त्यांच्या कार्याची व स्मृतीची जपणूक व्हावी, या उद्देशाने बारामती दूध संघ व माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे आज नामांतर करण्यात आले. याशिवाय माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचेही नामांतर करण्याबाबत संचालक मंडळाची चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती काखान्याचे संचालक योगेश जगताप यांनी दिली.
बारामती दूध संघाच्या मंगळवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत संघाचे नाव बदलून ‘सहकारमहर्षी अजितदादा पवार सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित, बारामती’ असे ठेवण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला, याबाबतची माहिती संघाचे अध्यक्ष संजय रामचंद्र कोकरे व उपाध्यक्ष दत्तात्रेय सदाशिव वावगे यांनी दिली. या बैठकीस संघाचे संचालकासह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश राणे, उपमहाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) अमोल चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अजितदादांच्या सहकार क्षेत्रातील योगदानामुळेच बारामती दूध संघ राज्यात आदर्श ठरल्याचे यावेळी कोकरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीच्या नव्याने उभारल्या जात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीस ‘लोकनेते अजितदादा पवार प्रशासकीय इमारत, माळेगाव बुद्रुक’ असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते व उपनगराध्यक्षा वृषाली तावरे यांनी केली. दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या अस्तिकलश पूजनाच्या वेळी ही घोषणा माळेगावात करण्यात आली. परिणामी परिसरात भावनिक व श्रद्धेचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी गटनेते जयदीप तावरे, संभाजी होळकर, माजी सरपंच दिपक तावरे,धनवान वदक मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘अजितदादा अमर रहे, अमर रहे’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या स्मृती जपण्यासाठी उचललेले हे पाऊल सहकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात महत्त्वाचे ठरणार असल्याची भावना यावेळी अशोकराव तावरे यांच्यासह नागरिकांतून व्यक्त होत होती.
