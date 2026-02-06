अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्रात पोलीस खात्याचा तगडा बंदोबस्त : डीवायएसपी विलास यामावार, ४८ बसेस व ७ क्रुजर वाहनाद्वारे मतदान पथके मतदान केंद्रावर रवाना
अक्कलकोट : नवीन तहसील कार्यालय येथे मतदानाचे साहित्य घेण्यासाठी मतदान केंद्र पथकातील कर्मचाऱ्यांची झालेली गर्दी.
विधानसभा क्षेत्रात पोलिस खात्याचा तगडा बंदोबस्त
४८ बसगाड्या अन् ७ खासगी वाहनांद्वारे पथके मतदान केंद्रावर रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट, ता. ६ : अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांसाठी उद्या (शनिवारी) मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अक्कलकोट उत्तर, दक्षिण व वळसंग पोलिस स्टेशन हद्दीत मोठा व तगडा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याची माहिती विभागीय पोलिस अधिकारी विलास यामावार यांनी दिली.
मतदानासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून, शुक्रवारी (ता. ६) सकाळपासून नवीन तहसील कार्यालय परिसरात मतदान कर्मचाऱ्यांना साहित्य वाटपाची प्रक्रिया सुरू होती. मतदानासाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तेथे मोठी गर्दी झाली होती. ईव्हीएम, बॅलेट युनिट व इतर आवश्यक साहित्य केंद्राध्यक्ष व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले.
प्रत्येक मतदान पथकात एक मतदान केंद्राध्यक्ष, तीन मतदान कर्मचारी, एक शिपाई व एक पोलिस कर्मचारी असणार आहे. तालुक्यातील ६ गट व १२ गणांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी २९० केंद्रांवर ३२० मतदान पथके तयार करण्यात आली आहेत. नवीन तहसील कार्यालयातून २७ टेबलवरून साहित्य व ईव्हीएमचे वितरण करण्यात आले.
साहित्य वाटपानंतर ४८ एसटी बस व सात खासगी वाहनांद्वारे मतदान पथके मतदान केंद्रांकडे रवाना झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार विनायक मगर यांनी दिली. निवडणूक प्रक्रियेवर समन्वय ठेवण्यासाठी २७ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या निवडणुकीसाठी एक उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तीन पोलिस निरीक्षक, १६ सहायक पोलिस निरीक्षक व उपनिरीक्षक, ३३४ पोलिस, ४२३ होमगार्ड व तीन एसआरपी कंपन्या बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत. तालुक्यात एकही संवेदनशील मतदान केंद्र नसले, तरी वागदरी, कुंभारी तसेच दक्षिण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मतदान केंद्रांवर अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
अक्कलकोट तालुक्यातील मतदारसंख्या
अक्कलकोट तालुक्यात एकूण २९० मतदान केंद्रे आहेत. २ लाख ३० हजार ९२९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये एक लाख १९ हजार १०३ पुरुष, एक लाख ११ हजार १८६ महिला तर २० तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे. यामध्ये ३ हजार ३२१ दुबार मतदार आहेत.
