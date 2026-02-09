अक्कलकोट मध्ये विजयी झालेल्या सर्व गटाच्या विजयी व पराभूत उमेदवारांची मते व गणातील विजयी उमेदवारांचे मते
अक्कलकोट तालुका
चपळगाव गट
शांभवी कल्याणशेट्टी विजयी (भाजप), १६२३८ मते,
सुजाता भरमशेट्टी पराभूत (शिवसेना) ९०८० मते
चपळगाव गण सागर कल्याणशेट्टी (भाजप), ७३५० मते
कुरनूर गण विनोद मोरे (भाजप), ७२५० मते
-----------------------------------------------
वागदरी गट
प्रवीण तानवडे विजयी (शिवसेना शिंदे गट), १२४९३ मते
राजश्री शेळके (भाजप),९०६५ मते
मल्लिकार्जुन हत्ते (काँग्रेस),२८७ मते
वागदरी गण आप्पासाहेब किवडे (भाजप),५२२२ मते
शिरवळ गण, गणेश मोरे (शिवसेना शिंदे गट) ६२९९ मते
---------------------------------
जेऊर गट
विकास बुळळा विजयी (भाजप),१०६८० मते
अश्वघोष बनसोडे (काँग्रेस),९७७१ मते,
यशवंत इंगळे (अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष),४४३ मते
जेऊर गण विमल गव्हाणे (भाजप), ५८९७ मते
दहिटणे गण आशा इंगळे (भाजप), ५४५८ मते
---------------------------------------------
पानमंगरूळ गट
शिवानी स्वामी विजयी (भाजप),१२७४२ मते
सुज्ञानी बनसोडे (राष्ट्रवादी अजितदादा गट) १०१३१ मते
पानमंगरूळ गण रश्मी हिप्परगी (भाजप), ६२८७ मते
सुलेरजवळगे गण उत्तम वाघमारे (भाजप), ६६७४ मते
नागणसूर गट
सिद्धाराम शिवमूर्ती विजयी (भाजप), ११९४५ मते
धनराज धनशेट्टी (शिवसेना शिंदे गट) ११८६४ मते
संतोष शिंदे रासप १३५ मते
नागणसूर गण वैष्णवी सलगरे (भाजप), ५४८४ मते
तोळनूर गण शितल म्हेत्रे (शिवसेना शिंदे गट) ७२४५ मते
---------------------------------------------
सलगर गट
शिवराज म्हेत्रे विजयी (शिवसेना) १३९४३मते
सिद्धाराम बाके (भाजप),११६१७ मते
सलगर गण, भीमण्णा सोलापुरे (शिवसेना), ६५५८ मते
मुगळी गण संगीता पाटील (शिवसेना) ७४४४ मते
