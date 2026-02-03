महिलेवर सामूहिक अत्याचार
अकोल्यात महिलेवर
सामूहिक अत्याचार
‘व्हिडीओ व्हायरल’ची धमकी; धर्मांतराचा दबाव; दोघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला, ता. ३ : अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत एका विवाहित महिलेवर वारंवार बलात्कार करून तिचे शारीरिक व मानसिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार अकोल्यात उघडकीस आला. या प्रकरणात पीडित महिलेला धर्मांतरासाठीही सातत्याने दबाव टाकल्याचा गंभीर आरोप असून, सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी दोघांना अटक केली असून, एक आरोपी सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहे.
डाबकी रोड परिसरात राहणारी व ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या एका विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीवरून हा प्रकार उघड झाला. फिर्यादी महिला गांधी रोड परिसरातील एका दुकानात पार्लरसाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी नियमित जात होती. नवीन साहित्याची माहिती देण्याच्या बहाण्याने दुकान संचालकाने तिचा मोबाईल क्रमांक घेतला व तिचा विश्वास संपादन केला. एके दिवशी दुकानात कोणी नसल्याची संधी साधून आरोपीने संबंधित महिलेवर अत्याचार करून त्याचा चित्रफीत मोबाईलमध्ये ‘रेकॉर्ड’ केली. ती व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर दगडी पूल परिसरातील एका फ्लॅटमध्ये नेऊन त्याने अत्याचार केला. अन्य साथीदारांसोबतही जबरदस्तीने संबंध ठेवण्याचा दबाव टाक, असे तक्रारीत नमूद आहे. हा छळ दीर्घ काळ सुरू असल्याचे फिर्यादीने आपल्या जबाबात नमूद केले आहे.
फिर्यादी महिलेच्या म्हणण्यानुसार, अश्लील व्हिडिओ हटविण्याच्या बदल्यात आरोपींकडून सातत्याने धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. बदनामीची भीती, मानसिक तणाव आणि वाढत्या दबावामुळे अखेर महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत रहेमान उर्फ महम्मद मुस्तफा महम्मद सलीम तेली, चंदू राजू वानखेडे आणि इम्रान गॅरेजवाला यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले.
चौकट
अनेक महिलांचे शोषण?
आरोपीच्या मोबाईलमध्ये अनेक महिलांचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ आढळले. आणखी पीडित महिलांची नावे समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मोबाइलची ‘फॉरेन्सिक ’तपासणी सुरू असून त्यातून धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
