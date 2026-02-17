आळंदीच्या विकासकाला मिळणार निधीचे बळ आळंदी
आळंदी, ता. १७ : शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रस्तावित कामे राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून त्यांना मंजुरी मिळवून देऊ, तसेच भविष्याचा विचार करून २० एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे (एसटीपी) अंदाजपत्रक तातडीने तयार करावे, असे आश्वासन भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी दिले.
आळंदी नगरपरिषदेत सोमवारी (ता. १६) विकासकामांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर आणि नगरसेवक उपस्थित होते. नगराध्यक्ष कुऱ्हाडे यांनी सांगितले की, जिल्हा नगरोत्थान योजनेअंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण आणि ड्रेनेजच्या ३ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. तसेच, पावणेतीन कोटींच्या वाढीव यात्रा अनुदानाचा प्रस्तावही नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे. वस्तुतः महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यावतीने या कामांना तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. याबाबत नगरपरिषदेमार्फत १९ मे २०२५च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव संमत करण्यात आला होता. त्याचबरोबर राज्य शासनाकडून नगरपरिषदेस मिळणारे वाढीव यात्रा अनुदानाचा प्रस्ताव पावणेतीन कोटींचा नगरविकास विभागाकडे सादर केलेला आहे. त्यासाठी आमदार लांडगे यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
विकासासाठी निधी मिळवून देणार
मुख्याधिकारी खांडेकर यांनी बैठकीत विविध विकासकामांचे सादरीकरण केले. यामध्ये सीसीटीव्ही (५ कोटी), वॉटर मीटर (६ कोटी), नवीन प्रशासकीय इमारत (२५ कोटी), रस्ते विकास आराखडा (१०० कोटी) आणि भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना (३५० कोटी) अशा एकूण सुमारे ५०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. या सर्व कामांचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आमदार लांडगे यांनी यावेळी दिले.
