पुणे

इंद्रायणी घाटावर मद्यपींचा उच्छाद

आळंदी, ता. १५ : तीर्थक्षेत्र आळंदीतील इंद्रायणी घाटावर अवैध दारू विक्री आणि मद्यपींचा उपद्रव वाढल्याने वारकरी विद्यार्थी व भाविकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. स्वच्छतेच्या मोहिमेला हरताळ फासणाऱ्या या प्रकारामुळे पोलिसांच्या गस्तीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
विजया एकादशीनिमित्त शुक्रवारी (ता. १३) घाटाची स्वच्छता करण्यात आली. मात्र, वैतागेश्वर मंदिर आणि स्काय वॉक परिसरात गावठी दारूची सर्रास विक्री सुरू आहे. मद्यपी येथेच बाटल्या फेकत असल्याने अस्वच्छता पसरत असून, अभ्यासासाठी येणाऱ्या वारकरी विद्यार्थ्यांना शिवीगाळ व वादाचा सामना करावा लागत आहे. पोलिसांनी या भागात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

प्रशासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना
१. घाटावरील फेरीवाले व अनधिकृत पार्किंगवर बंदी घालावी.
२. नगरपालिकेने घाटासाठी स्वतंत्र स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करावेत.
३. मद्यपी व भिकाऱ्यांचा वावर रोखण्यासाठी पोलीस-प्रशासनाची संयुक्त मोहीम हवी.
४. बेवारस फिरणाऱ्यांवर पोलिसांचा वचक निर्माण होणे आवश्यक आहे.


आम्ही दररोज रात्री घाटावर पखवाज सरावासाठी येतो, मात्र मद्यपी सातत्याने अडथळा निर्माण करतात. कधी साहित्याची चोरी होते, तर कधी विनाकारण वाद घातले जातात.
आकाश मुंडे, वारकरी विद्यार्थी

