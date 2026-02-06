आळेफाटा परिसरात पोलिसांकडून पथसंचलन
आळेफाटा, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आळेफाटा पोलिस, शीघ्र कृती दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यांनी आळेफाटा, आळे, राजुरी व बेल्हे या गावांमध्ये गुरुवारी (ता. ५) पथसंचलन करण्यात आले.
७ जानेवारी रोजी होत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व मतदारांना निर्भीडपणे मतदान करता यावे, यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल पवार, सचिन पाटील यांच्यासह पोलिस कर्मचारी तसेच शीघ्र कृती दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवान सहभागी होऊन पथसंचलन करण्यात आले.
