आंबेगाव तालुक्यात मतदानाची जय्यत तयारी
मंचर, ता. ६ : आंबेगाव तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद गट व दहा पंचायत समिती गणांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान होणार असून त्यासाठी प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सज्ज केली आहे. अवसरी खुर्द येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातून शुक्रवारी (ता. ६) निवडणूक साहित्य २३९ मतदान केंद्रांवर रवाना करण्यात आले. मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे,” अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आंबेगाव-जुन्नर विभागाचे प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे आणि तहसीलदार सतीश थेटे यांनी दिली.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या १ हजार २५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात आले असून शुक्रवारी त्यांच्याकडे मतपेट्या व इतर साहित्य सुपूर्द करण्यात आले. ३७ बसेस व वीस अन्य वाहनातून साहित्य मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. मतदान केंद्र परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी असे एकूण ३५० जणाचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
याबाबत कर्मचाऱ्यांना आवश्यक खबरदारी व कार्यपद्धती संदर्भात तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ, गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे व गटशिक्षण अधिकारी रुपाली धोका यांनी मार्गदर्शन केले. अवसरी खुर्द प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय पथकाने कर्मचाऱ्यांची तपासणी करून आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्येक गावात मतदान केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल यांनी करण्याच्या सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
आंबेगाव तालुक्यातील एकूण मतदारांची संख्या- १ लाख ८४ हजार ५२
-महिला- ९०, ८५७,
-पुरुष- ९३, १८९
-अन्य मतदार संख्या- ६
