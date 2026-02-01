‘आंबेगाव सुपर २३’मध्ये एक हजार विद्यार्थी सहभागी
मंचर, ता. १ :आंबेगाव तालुका पंचायत समिती शिक्षण विभाग व आयुका वेधशाळा (गिरवली) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंबेगाव विकास गटातील जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता सहावी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी आंबेगाव सुपर २३ या निवड चाचणीचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. इयत्ता सहावीचे ६१६ व सातवीचे ६०३ असे एकूण एक हजार २१९ विद्यार्थी सहभागी झाले, अशी माहिती आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी रुपाली धोका यांनी दिली.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित दादा पवार यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या इस्रो–नासा निवड चाचणीच्या धर्तीवर, तसेच पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्या प्रेरणेतून आंबेगाव विकास गटातील ४३ पूर्ण प्राथमिक शाळांमध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली.
तालुक्यातील १५ परीक्षा केंद्रांवर १५ केंद्र संचालक व ७५ पर्यवेक्षकांच्या काटेकोर नियोजनाखाली पार पडली. नोडल अधिकारी शैला निमसे, विस्तार अधिकारी कल्पना टाकळकर, संचिता अभंग, केंद्रप्रमुख मच्छिंद्र काळे, नीळकंठ कोरडे, तसेच विषय साधन व्यक्ती योगेश देशमुख, नारायण चित्ते, सय्यद सैफ यांनी नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
“विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे, स्पर्धा परीक्षांची गोडी निर्माण करणे आणि त्यांना आधुनिक ज्ञानविश्वाशी जोडणे हा मुख्य उद्देश आहे. एकूण ५० प्रश्न प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण या प्रमाणे १०० गुणांचा पेपर होता. एक तास कालावधी देण्यात आला होता. प्रत्येक केंद्रातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यशाळा, सेमिनार तसेच शैक्षणिक व वैज्ञानिक सहलींचे आयोजन केले जाणार आहे.”
- रुपाली धोका, गटशिक्षणाधिकारी आंबेगाव तालुका पंचायत समिती.
