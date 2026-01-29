अमित भोरकडे यांचे यश
अमित भोरकडे
सुलेखन स्पर्धेत अमित भोरकडेंचे यश
मंगळवेढा : महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणेतर्फे राज्यस्तरीय सुलेखन स्पर्धा सिंधुदुर्ग येथे नुकत्याच पार पडल्या. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ९ विभागातून एकूण ४५ स्पर्धक सहभागी झाले. यामध्ये अक्षरमित्र अमित भोरकडे यांचा दहावा क्रमांक आला. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडेच सुलेखनचे धडे घेणारे अशोक सोनवणे यांचा प्रथम क्रमांक आला. शिक्षणाधिकारी कादर शेख, मंगळवेढा तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी दर्शन मेहता, शिक्षण विस्तार अधिकारी डॉ. बिभीषण रणदिवे, श्याम सरगर, पुरुषोत्तम राठोड यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. अमित भोरकडे मंगळवेढा तालुक्यात आसबेवाडी (मारापूर) येथे प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
