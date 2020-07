पुणे : मुद्रांक शुल्कापोटी सोमवारी एका दिवसात मिळाला एवढा महसूल

पुणे - लॉकडाऊनमुळे दस्त नोंदणीची दुय्यम निंबधक कार्यालयात नोंदणी होणार नसल्याने सोमवारी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये दस्त नोंदविण्यासाठी गर्दी झाली होती. सोमवारी एकाच दिवसात दोन्ही शहरात मिळून एकूण 798 दस्त नोंदविण्यात आले आहेत. मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य शासनाला 15 कोटी रुपयांचा महसुल मिळाला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात 10 दिवस लॉकडाऊन पुकारण्यात आला आहे. हे लॉकडाऊन सोमवारी मध्यरात्री 12 वाजता सुरु झाले असून दि.23 जुलैपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणी कार्यालये पुढील 10 दिवस बंद असल्याने सोमवारी दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये नागरिकांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे काही कार्यालयांमध्ये दस्त नोंदणीसाठी वेळ वाढवून देण्यात आली होती. लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर दिवसाला सरासरी 400 ते 500 पाचशे दस्त नोंदविले जातात. मात्र सोमवारी एका दिवसात 798 दस्त नोंदणीमधून 15 कोटींचा महसुल जमा झाला आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. Edited By - Prashant Patil

