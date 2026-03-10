मोहोळ शहरातील विविध समस्या साठी नगरपरिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
मोहोळमधील प्रश्नांसाठी
अंजली वस्त्रे यांचे उपोषण
मोहोळ, ता. १० : मोहोळ शहरातील प्रलंबित नागरी प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्या अंजली वस्त्रे यांनी नगरपरिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
शहरातील जि. प. शाळा क्र. १ व २ समोरील मंडईसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, घाटणे रोडवरील कचरा डेपोमधील कचरा जाळण्याऐवजी त्याचे वर्गीकरण करावे तसेच तेथे काम करणाऱ्या कामगारांना आवश्यक सुविधा व वेळेत वेतन द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. तसेच जि. प. शाळा परिसरात नगरपरिषदेची इमारत उभारू नये, रस्ते दुरुस्ती, गटार समस्या व स्वच्छतेचा अभाव यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या उपोषणाला संभाजीराजे भोसले व प्रभाकर देशमुख यांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर अंजली वस्रे यांचा रक्तदाब कमी झाल्याचे सांगितले. आंदोलनामुळे नगरपरिषद प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून पुढील भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.