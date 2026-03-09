"पुरस्काराने इतर विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळते. " प्रा . डॉ . प्रभाकर घोडके
VRG26B06276
वैराग ः येथील गांधी महाविद्यालयात वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभप्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना प्रा. डॉ. प्रभाकर घोडके, व्यासपीठावर प्रा. रमेश काकडे, शीतल गांधी, प्राचार्य डॉ. शकील शेख व अन्य.
पुरस्काराने विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळते ः प्रा. डॉ. घोडके
वैराग, ता. ९ ः सौ. सुवर्णलता गांधी महाविद्यालय व सौ. शोभाताई सोपल कनिष्ठ महाविद्यालय, वैराग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ३३ वा वार्षिक पारितोषिक व पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारंभ झाला. या समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून एच. व्ही. देसाई कॉलेज पुणे, येथील सहयोगी अधिष्ठाता प्रा. डॉ. प्रभाकर घोडके, तर अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. शकील शेख हे होते.
डॉ. घोडके म्हणाले, सुवर्णलता गांधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. हे यश विद्यार्थ्यांनी घेतलेली मेहनत, जिद्द आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळे शक्य झाले. अशा यशस्वी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केल्याने इतर विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळते.
याप्रसंगी संस्थेचे सचिव शीतल गांधी म्हणाले, माझे आजोबा कै. शांतिलाल गांधी यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, यासाठी ही संस्था सुरू केली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे घोडके हे या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी असल्याने संस्थेचा उद्देश या निमित्ताने सफल झाला.
याप्रसंगी क्रीडा, सांस्कृतिक, साहित्यिक अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र व पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. प्रास्ताविक प्रा. बी. डी. जाधव यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. विजयकुमार पुकळे यांनी तर डॉ. मदन खरटमोल यांनी आभार मानले.
