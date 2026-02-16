चिंचोली जिल्हा परिषद शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात संपन्न
PGR26B03453
चिंचोली (त. बार्शी ) ः येथील जिल्हा परिषद शाळेतील स्नेहसंमेलनात गीत सादर करताना विद्यार्थी.
चिंचोली जि.प. शाळेच्या चिमुकल्यांनी जिंकली मने
पांगरी : चिंचोली (ता.बार्शी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. या स्नेहसंमेलनात चिमुकल्यांनी सादर केलेल्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रदीप डोळे, उपाध्यक्षा शुभांगी शिंदे, सरपंच अमर कसबे, उपसरपंच अजित शिंदे, सदस्या राजश्री शिंदे तसेच इतर मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शाळेच्या शिक्षिका पुष्पा चौधर, स्मिता नाझरे यांच्यासह पालक, ग्रामस्थ व शिक्षणप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले समूहनृत्य, पारंपरिक लेझीम डान्स, आकर्षक रेकॉर्ड डान्स यांनी कार्यक्रमात विशेष रंगत आणली. विद्यार्थ्यांचा उत्साह, आत्मविश्वास आणि कला सादरीकरण पाहून उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे कौतुक केले. याप्रसंगी टॅलेंट हंट परीक्षेत यश संपादन केलेल्या तसेच विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला. केंद्रस्तरीय चित्रकला स्पर्धेमध्ये शिवम पवार या विद्यार्थ्याने प्रथम क्रमांक मिळवून तालुकास्तरावर पांगरी केंद्राचे प्रतिनिधित्व केले. गणेश शिंदे या विद्यार्थ्याने १०० मीटर व २०० मीटर धावणे या स्पर्धांमध्ये केंद्रस्तरावर प्रथम क्रमांक, तर बीट स्तरावर द्वितीय क्रमांक मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले. वैभवी जगताप या विद्यार्थिनीने कथाकथन स्पर्धेत केंद्रस्तरावर तृतीय क्रमांक पटकावला. केंद्रप्रमुख श्रीमती पंचफुला बगाडे, विस्ताराधिकारी श्री. काळे, गटशिक्षणाधिकारी श्री. नाटके यांचे मार्गदर्शन लाभले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. उपरे यांनी केले. स्नेहसंमेलनाच्या शेवटी सर्व ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या कलाविष्काराला भरभरून दाद दिली.
