पांगरी येथील शिवछत्रपती विद्यामंदिरचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
PGR26B03421
पांगरी (ता. बार्शी) : शिवछत्रपती विद्यामंदिराच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनप्रसंगी संस्थापक मंदाताई काळे, मुख्याध्यापिका डोके यांच्यासह विद्यार्थी.
पांगरी शिवछत्रपती विद्यामंदिराचे
वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
पांगरी, ता. १ : बार्शी तालुक्यातील पांगरी येथील शिवछत्रपती विद्यामंदिर प्रशालेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. विद्यार्थी, पालक, ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत आयोजित या कार्यक्रमाने शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक रंगत अनुभवायला मिळाली.
कार्यक्रमाची सुरवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली. हा सोहळा संस्थेच्या संस्थापिका सौ. मंदाताई काळे, मुख्याध्यापिका श्रीमती जोत्सना डोके, स्वप्नील काळे, केंद्रप्रमुख पंचफुला बगाडे, मुख्याध्यापिका मुळे, बार्शी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष विलास वळेकर, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब व्हळे, सरपंच मनिषा धस, राजेंद्र काळे यांच्या हस्ते पार पडला.
उपस्थित सर्व मान्यवरांचा सत्कार शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन संस्थापिका मंदाताई काळे व मुख्याध्यापिका श्रीमती डोके यांच्या हस्ते करण्यात आला.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध कलागुण सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. यामध्ये व्यसनमुक्तीपर प्रभावी पथनाट्य, लोकगीते, लोकनृत्य, शेतकरी गीते, लावण्या, रिमिक्स गीते, नाटिका, देशभक्तिपर गीते, भीम गीते, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनपटावर आधारित सादरीकरण यांचा समावेश होता. प्रत्येक सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून उदंड प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमाच्या सुरळीत आयोजनासाठी पोलिस प्रशासनाचे सहकार्य लाभले. तसेच हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
