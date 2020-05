दौंडला आणखी एका पोलिसाला कोरोनाची बाधा 

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक सातमधील आणखी एका पोलिस नाईकास कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. मुंबई येथे बंदोबस्त करून परतलेल्या 110 जणांपैकी नऊ पोलिस कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे दौंड तालुक्‍यातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या दहा झाली आहे. वाढत्या तापमानामुळे कोरोनाचा प्रसार मंदावतो याबाबत दौंड उप जिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. संग्राम डांगे यांनी माहिती दिली की, मुंबई येथून 16 एप्रिल रोजी बंदोबस्त करून परतलेल्या तुकडीतील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी सुरू असताना त्यांच्यापैकी पाच पोलिसांना 3 मे रोजी कोरोनासंबंधी लक्षणे आढळून आली होती. त्यामुळे उप जिल्हा रुग्णालयात त्यांचे घशातील स्त्रावाचे नमुने (स्वॅब सॅंपल) 3 मे रोजी पुणे येथे राष्ट्रीय विषाणू संस्थेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. आज (ता. 4) त्याचा अहवाल आला असून, पाचपैकी एक 29 वर्षीय पोलिस नाईकास कोरोनाची बाधा झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यांना दौंड शहरातील कोविड केअर सेंटरमधून पुणे येथे उपचारार्थ हलविण्यात आले आहे. निगेटिव्ह अहवाल आलेले चार पोलिस वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंड तालुक्‍यातील दहिटणे येथील 70 वर्षीय नागरिकाच्या रूपाने पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण 29 एप्रिल रोजी आढळून आला आहे. 1 मे रोजी राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक सातमधील एक सहायक फौजदार, दोन हवालदार, एक पोलिस नाईक व चार कॉन्स्टेबल, अशा एकूण आठ जणांना; तर आज आणखी एका पोलिस नाईकास कोरोनाची बाधा झाली आहे. मुंबई येथून परतलेल्या तुकडीतील अन्य 101 पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना "एसआरपीएफ'मधील विविध संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आले असून, त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे, अशी माहिती गटाचे पोलिस कल्याण अधिकारी सचिन डहाळे यांनी दिली.



