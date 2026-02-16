पुण्यात ‘गुंफण सामाजिक पुरस्काराने’ आपुलकी प्रतिष्ठानचा सन्मान
पुणे : येथे गुंफण सामाजिक पुरस्कार स्वीकारताना आपुलकी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी.
गुंफण सामाजिक पुरस्काराने आपुलकी प्रतिष्ठानचा सन्मान
सांगोला, ता. १६ : सांगोल्यात सामाजिक उपक्रमांत अग्रेसर असलेल्या आपुलकी प्रतिष्ठानला गुंफण अकादमी, कराड यांच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या ‘गुंफण सामाजिक पुरस्काराने’ पुणे येथे सन्मानित करण्यात आले.
सातारा जिल्ह्यातील गुंफण अकादमीच्या वतीने साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, सहकार, उद्योग, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दरवर्षी गुंफण पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यावर्षी पुणे येथे झालेल्या २१ व्या गुंफण सद्भावना साहित्य संमेलनात रविवारी (ता. १५) या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.
संमेलनाध्यक्ष गझलकार सुनंदा शेळके, भारती विद्यापीठ, पुण्याचे सह-कार्यवाह डॉ. महादेव सगरे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सुनील वेदपाठक यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन आपुलकी प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. संजय बोरुडे, ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक बबन पोतदार, जयसिंग कळके, गुंफण अकादमीचे अध्यक्ष बसवेश्वर चेणगे, पत्रकार गजानन चेणगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आपुलकी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सचिव संतोष महिमकर यांच्यासह प्रभाकर सरगर, अच्युत फुले, महादेव दिवटे, सुरेश चौगुले, अरविंद डोंबे, प्रा. बाळासाहेब शेंडे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. सांगोल्यात विविध सामाजिक उपक्रम, आरोग्य शिबिरे, शैक्षणिक मदत व जनजागृती कार्यक्रम राबविणाऱ्या आपुलकी प्रतिष्ठानच्या कार्याची दखल घेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या सन्मानामुळे सांगोल्याच्या सामाजिक कार्याला राज्यस्तरावर मान्यता मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
