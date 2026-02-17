श्री पंढरीनाथच्या विद्यार्थ्यांचे असाणे गावात स्वच्छता अभियान
फुलवडे, ता. १७ ः असाणे (ता. आंबेगाव) गावात श्री पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाने शनिवारी (ता. १४) एकदिवसीय स्वच्छता अभियान शिबिर राबविले. यामध्ये महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह गावकरीही सहभागी झाले होते.
‘‘स्वच्छतेची सुरुवात गावागावातून केली तरच स्वच्छ भारत सुंदर भारत ही संकल्पना पूर्णत्वास येईल. या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयापासून ५९ किलोमीटर दूर येऊन आमच्या गावाला स्वच्छतेचे व श्रमसंस्काराचे महत्त्व पटवून दिले आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थी दर १५ दिवसाला एका गावात जाऊन स्वच्छता अभियान राबवतात ही अभिमानास्पद बाब आहे. या स्वच्छता अभियानात सर्वांनी सहभाग घेतला तर हे अभियान यशस्वी होईल,’’ असे असाणे गावचे सरपंच खेमा गभाले यांनी या वेळी सांगितले.
प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. विशाल बेंढारी, प्रा. प्रणिता सदावर्ते, प्रा. प्रशीक साळवे, चंद्रकांत बांबळे व ग्रामस्थ या स्वच्छता अभियान शिबिरात सहभागी झाले होते. उच्च शिक्षणाबरोबरच स्वच्छता आणि सामाजिक प्रबोधन हा या एकदिवसीय शिबिराचा मूळ हेतू होता. चार भिंतींबाहेरील जग विद्यार्थ्यांना समजावे व चांगला नागरिक घडावा या उद्देशाने अशी शिबिरे होणे काळाची गरज आहे, असे प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे यांनी सांगितले.
