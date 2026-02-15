सपोनी आशिष कांबळे यांनी घेतला वेळापूर पोलीस ठाण्याचा पदभार
वेळापूर (ता. माळशिरास) : येथे नूतन सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे यांचे स्वागत व भाऊसाहेब गोसावी, श्री शेळके यांच्या निरोप समारंभप्रसंगी सन्मान करण्यात आला.
वेळापूर, ता. १५ : माळशिरस तालुक्यातील वेळापूर येथील पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी यांची सोलापूर स्थानिक गुन्हे शाखा या ठिकाणी बदली झाल्यानंतर पंढरपूर शहर या ठिकाणाहून वेळापूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे यांनी वेळापूर पोलिस ठाण्याचा नुकताच पदभार स्वीकारला. वेळापूर पोलिस ठाणे या ठिकाणी पदभार स्वीकारल्यानंतर मावळते सहायक पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी यांना वेळापूर निरोप देण्यात आला. तर नूतन सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे यांचे स्वागत वेळापूर ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले. यावेळी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक शेळके यांचीही मोहोळ या ठिकाणी बदली झाल्याने त्यांनाही निरोप देण्यात आला. वेळापूर परिसरातील अवैद्य धंदे त्याचबरोबर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या नागरिकांवर सहायक पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी यांनी कडक कारवाई करत वेळापूर शहर व पोलिस ठाणे हद्दीतील अन्य गावांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले.