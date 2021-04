पायरीवर थुंकणाऱ्याला जाब विचारल्यामुळे पुण्यात कर्मचाऱ्याचा खुनाचा प्रयत्न 

पुणे : कार्यालयाच्या पायरीवर थुंकणाऱ्यास जाब विचारल्याच्या रागातून दोघांनी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यास दगडाने जबर मारहाण करीत खुनाचा प्रयत्न केला. आरोपींनी कार्यालयाची तोडफोड करून कार्यालयासमोरील सहा वाहनांच्याही काचा फोडून दहशत निर्माण केली. ही घटना बुधवारी दुपारी साडे चार वाजण्याच्या सुमारास सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग परिसरात घडली. याप्रकरणी दोघांना अटक केली आहे. करण अर्जुन दळवी (वय.19, रा. वडगाव), हनुमान वैजनाथ जुंझारे (वय.21, रा. चरवड वस्ती, वडगाव) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. याप्रकरणी हनुमान ज्ञानोबा मोरे (वय.29, रा. कोंढवा) यांनी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मोरे हे माणिकबागेतील आय.बी. ऍटोमेशन इंजिनिअरींग प्रोजेक्‍ट या कंपनीच्या कार्यालयामध्ये हिशोबनीस म्हणून काम करतात. बुधवारी दुपारी साडे चार वाजण्याच्या सुमारास मोरे हे पाणी पिण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर आले. - पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा त्यावेळी आरोपी करण हा त्यांच्या कार्यालयाच्या पायरीवर थुंकल्याचे फिर्यादीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे फिर्यादींनी त्यास शहरात कोरोनाचा संसर्ग सुरू असतानाही, अशा पद्धतीने थुंकणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यास जाब विचारला. त्यावेळी करणने फिर्यादीस " तु मला ओळखत नाही का, मी सिंहगडरोडचा भाई आहे' ेअसे म्हणत फिर्यादीस शिवीगाळ सुरू केली. त्यानंतर त्याने रस्त्यावरील दगड उचलून फिर्यादीला मारले. फिर्यादीने दगड चुकविल्या त्यांच्या कार्यालयाची काच फुटली. - देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यानंतर करण व हनुमान या दोघांनी फिर्यादीस दगडाने जबर मारहाण केली. त्यावेळी त्यांचे सहकारी अजीम शेख, मुरली सांगळे व अंबादास घुगे भांडणे सोडवण्यासाठी तेथे आले असता, तेव्हा, जुझांरे याने त्यांनाही मारहाण केली. त्यानंतर दोन्ही आरोपींनी फिर्यादी काम करीत असलेल्या कार्यालयात घुसून कॉम्पुटल, टेबल, काचा व इतर साहित्याची तोडफोड केली. तसेच कार्यालयाबाहेर लावलेल्या सहा वाहनांच्या काचा फोडीत परिसरात दहशत निर्माण केली.

Web Title: Attempted murder of an employee in Pune for asking Jab to spit on the steps