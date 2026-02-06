महापौरासाठी राजूरकर, हिवराळे यांचे अर्ज
महायुतीचे राजूरकर, एमआयएमचे हिवराळे यांचे अर्ज
राजेंद्र जंजाळ, मोहमंद वसीम यांच्यात उपमहापौरासाठी लढत
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ६ : महापौर, उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरण्याच्या शुक्रवारी (ता. सहा) शेवटच्या दिवशी महायुतीतर्फे महापौरपदासाठी समीर राजूरकर यांनी तर उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ यांनी अर्ज दाखल केले. प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या एमआयएमतर्फे महापौरपदासाठी अशोक हिवराळे यांनी तर उपमहापौरपदासाठी मोहंमद वसीम यांनी अर्ज दाखल केले असून, महायुतीकडे ७० नगरसेवक आहेत तर एमआयएम पक्षाकडे ३३ नगरसेवक आहेत. या दोन्ही पदांच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. १०) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक ५७ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. एमआयएम पक्षाचे ३३, शिवसेनेचे १३, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा, वंचित बहुजन आघाडीचे चार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व कॉंग्रेस पक्षाचा प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आलेला आहे. बहुमतासाठी ५८ नगरसेवकांची गरज असून, भाजप-शिवसेना युतीकडे ७० नगरसेवक आहेत. त्यामुळे महापौरपदी भाजप नगरसेवकाची वर्णी लागणार हे निश्चित होते, पण उमेदवारीवरून काही दिवसांपासून खल सुरू होता. अखेर अभ्यासू, आक्रमक चेहरा म्हणून समीर राजूकरकर यांच्या गळ्यात महापौरपदाच्या उमेदवारीची माळ पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.