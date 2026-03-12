तम्हिणीत आढळले दुर्मिळ ‘ऑटम लीफ’ फुलपाखरू
पळसदेव, ता. १२ : सह्याद्रीच्या कुशीतील ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्यात दुर्मिळ ‘ऑटम लीफ’ फुलपाखराचे वास्तव्य निसर्गप्रेमींना आढळून आले आहे. पश्चिम घाटाच्या दक्षिणेकडील भागात किंवा हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळणारे हे दुर्मिळ फुलपाखरू प्रथमच ताम्हिणीच्या परिसरात आढळून आल्याने येथील जैवविविधता संपन्न असल्याचे यामुळे अधोरेखित होत आहे.
बटरफ्लाय ऑफ पुणे ग्रुपचे सदस्य पवन दामुर, अनिरुद्ध जोशी, आदित्य क्षीरसागर व दत्तात्रेय लांघी यांना हे फुलपाखरू नुकतेच आढळले आहे. अनिरुद्ध जोशी यांनी त्याची छायाचित्रे काढली, तर मंदार निंबर्गी यांनी फुलपाखराची ओळख पटवली असल्याचे दत्तात्रेय लांघी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘ताम्हिणीचे जंगल हे अतिशय सुंदर निसर्गरम्य ठिकाण आहे. या ठिकाणी अनेक दुर्मिळ जीव दिसून येतात. शिवाय अनेक प्रकारच्या वनस्पती, कबुतरांच्या जाती, विविध प्रकारची रंगीबेरंगी फुलपाखरे व रानफुले आढळतात. रविवारी (ता. ८) या जंगल सफारीमध्ये काही पर्यावरण प्रेमींना ‘ऑटम लीफ’ या जातीच्या फुलपाखराचे दर्शन झाले. याला मराठीत ‘शुष्कपर्ण’ किंवा ‘शरद ऋतूतील पान’ असेही संबोधले जाते.’’
‘ऑटम लीफ’ची ओळख
‘ऑटम लीफ’ ही ‘निम्फालिडे’ कुळातील एक प्रजाती असून, ती आपल्या अविश्वसनीय छद्मावरणासाठी प्रसिद्ध आहे. जेव्हा या फुलपाखराचे पंख मिटलेले असतात, तेव्हा ते एखाद्या वाळलेल्या तपकिरी पानासारखे दिसते. याचा रंग जंगलातील झाडांच्या जमिनीवर गळलेल्या वाळलेल्या पालापाचोळ्यात सहजपणे मिसळून जाते. यामुळे भक्षकांपासून वाचण्यास मदत होते. थोड्याफार फरकाने ‘सह्याद्री ब्लू ओकलीफ’सारखे दिसणाऱ्या, परंतु पंख पसरवताच फरक दिसणारे हे फुलपाखरू अतिशय दुर्मिळ समजले जाते. सह्याद्री ब्लू ओकलीफ सुंदर निळे दिसते, तर ऑटम लिफ हे गर्द लालसर तपकिरी रंगाचे असते. दोघांच्याही पंखावरील कडा व टोके काळसर दिसतात. ही फुलपाखरे सामान्यतः प्राथमिक आणि दुय्यम वर्षावनांमध्ये राहतात. शिवाय शहरी भागात आणि दलदलीच्या वनात देखील आढळून येतात. पुणे जिल्ह्यात हे फुलपाखरू पहिल्यांदाच आढळून आले आहे.
‘ऑटम लीफ’ फुलपाखरू दक्षिण आशियामध्ये आढळते. यात उत्तर भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया यासांरख्या देशांचा समावेश आहे. पानगळ प्रकारच्या जंगलांमध्ये हे फुलपाखरू दिसून येते. जिल्ह्यात हे यापूर्वी कधीच दिसले नव्हते. म्हणून या फुलपाखराचे दर्शन होण्याची घटना म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील सुदृढ जैवविविधतेचे लक्षण असल्याचा दाखला देणारी आहे.
- पवन दामूर, फुलपाखरू अभ्यासक
ताम्हिणीचे जंगल फुलपाखरांचे आगार
‘‘ताम्हिणीचे जंगल हे फुलपाखरांचे माहेरघर किंवा आगार आहे. इथे अनेक प्रकारची फुलपाखरे सर्रास आढळतात. सध्या येथे उन्हाळ्याची तीव्रता जाणवत आहे. पाण्याचे साठे हळूहळू कमी होत चालले आहेत. उरल्या सुरल्या डबक्याच्या शेजारी माती व वाळूतून, तसेच पानवठ्यावर येणाऱ्या पशुपक्ष्यांच्या विष्ठेवर आणि वनस्पतीच्या रसावर ही फुलपाखरे गुजराण करत आहेत. हे जंगल अनेक दुर्मिळ फुलपाखरांचे निवासस्थान आहे,’’ असे पर्यावरण प्रेमी दत्तात्रेय लांघी यांनी सांगितले.
