उन्हाळ्यामुळे सापचा वाढता वावर
उष्णतेमुळे सापांचा लोकवस्तीकडे कल; घराबाहेर झोपताना सावध राहा
घराभोवतीचा परिसर ठेवा स्वच्छ;
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : उन्हाळ्यात वाढलेल्या उकाड्यामुळे सापांचा लोकवस्तीतील वावर वाढत असून, घराबाहेर किंवा जमिनीवर झोपणाऱ्यांसाठी सर्पदंशाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. उन्हाळ्यात जमिनीचे तापमान वाढल्याने साप थंड व सुरक्षित जागेच्या शोधात घरांच्या परिसराकडे वळतात. घराभोवती उंदीर, कचरा, सरपण किंवा विटांचे ढिगारे असल्यास साप तिथे आसरा घेतात. त्यामुळे या दिवसांत लोकवस्तीतील सापांचा वावर वाढलेला दिसून येतो. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
उकाड्यामुळे अनेकजण उघड्यावर, घराबाहेर किंवा गच्चीवर झोपतात. अशावेळी जमिनीवर झोपणाऱ्यांसाठी सर्पदंशाचा धोका वाढू शकतो. सर्पदंश टाळण्यासाठी मच्छरदाणीचा वापर हा सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. जमिनीवर झोपताना नेहमी मच्छरदाणी लावावी. मच्छरदाणीची खालची बाजू गादी किंवा अंथरुणाखाली नीट खोचल्यास साप आत शिरू शकत नाही.
तसेच झोपण्यापूर्वी अंथरूण, चादर व उशी नीट झटकून घ्यावी. अंथरूण भिंतीला चिकटून न टाकता भिंत व अंथरूण यामध्ये किमान एक ते दोन फूट अंतर ठेवावे. साप अनेकदा भिंतीच्या कडेने फिरतात. त्यामुळे शक्यतो उघड्यावर जमिनीवर झोपण्याऐवजी पलंगाचा वापर करणे अधिक सुरक्षित ठरते.
--
सापांच्या फक्त चारच जाती विषारी
भारतात आढळणाऱ्या सापाच्या एकूण जातीमध्ये केवळ चारच जाती विषारी आहेत. इतर सर्व जाती बिनविषारी आहेत.
भारतात दरवर्षी दहा लाख लोकांना साप चावतो आणि त्यात ५८ हजार लोकांचा मृत्यू होतो, अशी माहिती इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिली आहे. भारतात होणाऱ्या १०० सर्पदंशांपैकी ९५ सर्पदंश बिन-विषारी सापांचे असतात आणि फक्त पाच सर्पदंश चार विषारी साप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सापांचे असतात.
..
ठळक बाबी
१- काही साप घरात दारातून येतात. ते स्वयंपाकघरातील सिंकच्या पाईपमधूनदेखील आत येऊ शकतात. आम्ही काही साप अशाच प्रकारे पकडले आहेत. त्यांना झाकणं महत्त्वाचं असतं.
२- बूट घराबाहेर उघड्यावर ठेवण्याऐवजी भिंतीवरील खिळ्यावर टांगणं किंवा एखाद्या स्टँडवर ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा छोटे साप बुटात शिरतात आणि लपून बसतात.
३- दिवसा डांबरी रस्ते उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री ती उष्णता सोडतात. त्यामुळे साप रस्त्यावरच असतात. म्हणून रात्री बाहेर जाताना टॉर्चशिवाय बाहेर जाणं टाळलं पाहिजे.
४- कोणताही ऋतू असला तरी घरांकडे, निवासी वस्त्यांकडे साप जाणं ही सामान्य बाब आहे. जेव्हा साप घरात शिरतात तेव्हा त्यांना मारण्याचा किंवा हाकलण्याचा प्रयत्न करू नये. तर अशावेळी जवळच्या वन विभागाला किंवा सर्पमित्राला त्याची माहिती द्यावी. वनविभागाचा १९२६ हा हेल्पलाइन नंबर आहे.
