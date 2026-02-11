सुडाचे राजकारण न करता कामावर भर देणार
राजगुरुनगर, ता. ११ : ‘‘खेड पंचायत समितीमध्ये एकजुटीने काम करत विकासासाठी कटिबद्ध राहणार आहे. मी आदेश देणार नाही, मात्र तालुक्यातील जनतेच्या हितासाठी सदस्यांना सूचना देण्याचे काम करणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सभापती, उपसभापतिपदी संधी देणार, पण पक्षाचा आदेश अंतिम असेल,’’ अशी माहिती आमदार बाबाजी काळे यांनी दिली.
खेड तालुक्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांची आमदार काळे यांनी आपल्या निवासस्थानी मंगळवारी बैठक घेतली, त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. सर्व नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विजयाबद्दल आमदार काळे यांचे अभिनंदन केले. यावेळी तालुकाप्रमुख रामदास धनवटे, उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी वरपे, युवा सेना जिल्हाप्रमुख मृण्मय काळे, तालुकाप्रमुख संतोष राक्षे आणि नवनिर्वाचित सदस्य विजयसिंह शिंदे, तनुजा घनवट, दीप्ती भोगाडे, गणेश अरगडे, कविता राक्षे, ज्ञानेश्वर ढेरंगे, दिलीप डुबे, विद्या मोहिते, प्रसाद घेनंद, मंगेश सावंत, सारिका गोगावले, रुपाली कांबळे, गौरी मुऱ्हे, जीवन खराबी आदी उपस्थित होते.
आमदार काळे म्हणाले, ‘‘फक्त विजयी झालेल्या गट- गणांमध्ये नव्हे तर सर्व गट- गणांमध्ये काम करणार आहे. समाजहितासाठी जनतेने निवडून दिले आहे, म्हणून जनतेची कामे करण्यासाठी आणि तालुका पुढे नेण्यासाठी सर्व सदस्य कटिबद्ध राहतील. सुडाचे राजकारण न करता सर्वसमावेशक कामकाज करण्यावर भर देणार असून, स्वच्छ कारभार करणार आहोत.’’
‘‘तालुक्याच्या विकासासाठी आमदारांच्या नेतृत्वाखाली समन्वयाचे राजकारण आम्ही करू. पक्षाचे नेते आणि आमदारांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे कामकाज करू,’’ अशी ग्वाही सदस्यांच्या वतीने विजयसिंह शिंदे यांनी दिली. ‘‘आमदारांचा शब्द आणि पक्षाचा आदेश आमच्यासाठी प्रमाण असेल,’’ असे रुपाली कांबळे यांनी सांगितले.
‘पाईट- आंबेठाणमधील पराभव नौटंकीमुळे’
‘‘मोठ्या मताधिक्याने सदस्य निवडून दिल्याबद्दल तालुक्यातील तमाम जनतेचे आम्ही आभारी आहोत. काही सदस्य थोड्याशा मतांनी पराभूत झाले. पाईट- आंबेठाण गटात शेवटच्या टप्प्यातील नौटंकीमुळे २०० मतांनी निसटता पराभव झाला. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीत जय- पराजय होत असतो, तरी पराभूत झालेल्या, पक्षासाठी माघार घेतलेल्या आणि सहकार्य केलेल्या कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करू,’’ असे आमदार काळे म्हणाले.
