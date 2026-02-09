घोरपडीतील श्री कल्याण व्यंकटेश्वर मंदिरात ब्रह्मोत्सव
घोरपडी, ता. ९ : बी. टी. कवडे रस्ता परिसरातील श्री कल्याण व्यंकटेश्वर मंदिरात साजऱ्या झालेल्या श्री बालाजी ब्रह्मोत्सवाने संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. पाच दिवस चाललेल्या या धार्मिक महोत्सवाची सांगता भगवान बालाजींच्या भव्य ‘कल्याणम’ म्हणजेच विवाह सोहळ्याने झाली. दक्षिण भारतीय वाद्यांचा निनाद, शंखनाद आणि नामघोषणांमुळे वातावरण अधिक भक्तिमय झाले होते.
ब्रह्मोत्सवाच्या निमित्ताने मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाई, फुलांची सजावट, तोरणे आणि पारंपरिक रांगोळ्यांनी सजविण्यात आला होता. मंदिराच्या गाभाऱ्यापासून मंडपापर्यंत उभारण्यात आलेल्या भव्य पुष्पमंडपामुळे उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पारंपरिक पद्धतीने विविध अभिषेक, पूजा आणि धार्मिक विधी करण्यात आले. गरुड वाहनावर भगवान बालाजींची उत्सवमूर्ती विराजमान करून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या भाविकांनी फुलांची उधळण करत दर्शन घेतले.
लग्नाआधी भगवान बालाजी, माता पद्मावती आणि माता आंदालू यांच्या उत्सवमूर्ती सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांनी, रेशमी वस्त्रांनी आणि विविध रंगांच्या फुलांनी सजविण्यात आल्या होत्या. काही विवाहित जोडप्यांनी या ‘कल्याणम’ पूजेत सहभागी होत आपल्या कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.
या सोहळ्याचे आयोजन सप्तगिरी बालाजी सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्रराव गुंडापने यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. त्यांना चंद्रशेखर पालागिरीरेड्डी, नारायण सावा, कलुरी भास्कर रेड्डी, बलरामकृष्ण कंद्रू, बोरराजू थिरुपताय्या, दासरी ब्रह्मय्या, भीमा रेड्डी, दुग्गीरेड्डी माधव रेड्डी यांनी सहकार्य केले.
घोरपडी : येथील श्री कल्याण व्यंकटेश्वर मंदिरात ब्रह्मोत्सवाच्या वेळी जमलेले भाविक.
