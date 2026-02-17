बाणेर-बालेवाडीतील कचरा विलगीकरण केंद्रे ओसंडली
बालेवाडी, ता. १७ ः बाणेर, बालेवाडी, पाषाण परिसरामध्ये महापालिकेकडून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कचरा वेगळा करण्यासाठी विलगीकरण केंद्रासाठी जागा नेमून दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी वेगळा केलेला कचरा महापालिकेने दररोज उचलणे क्रमप्राप्त असते, मात्र जवळपास गेल्या महिन्याभरापासून या केंद्रातील कचरा नियमितपणे उचलला न गेल्याने सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात कचरा साठून राहिला आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाषाण- सूस रस्ता, बाणेर, बालेवाडीतील साई चौक, मिटकॉनजवळचे विलगीकरण केंद्र, बाणेर स्मशानभूमी, रिजन प्लाझा परिसर, बाणेर लिंक रस्ता, हायवे कुटी सेंटर येथील कचरा विलगीकरण केंद्रात महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना घराघरांतून गोळा करून आणलेला कचरा वेगळा करण्यासाठी जागा नेमून दिल्या आहेत. या ठिकाणी वेगळा केलेला कचरा रोजच्या रोज प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने उचलून नेणे आवश्यक आहे, परंतु यातील काही ठिकाणी पंधरा दिवस, तर काही ठिकाणाहून गेल्या महिन्याभरापासून महापालिकेकडून कचरा उचलला नसल्याने कचऱ्याचे डोंगरच उभे राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कचरा कुजून परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. चिलटे, माश्या, डासांचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्या सोसायट्यांजवळ हे विलगीकरण केंद्र आहेत त्या सोसायटीतील नागरिकांना राहणे मुश्कील होऊन बसले आहे.
आम्ही या कचऱ्याच्या समस्येमुळे त्रस्त झालो आहोत. घरात लहान मुले, ज्येष्ठ मंडळींच्या आरोग्याचा प्रश्न वारंवार निर्माण होत आहेत. मोहल्ला कमिटीमध्येही सतत हा विषय मांडला असूनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आता दाद कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे.
- शुभांगी इंगवले, बालेवाडी
या भागातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कोणीच याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. यामध्ये जर सुधारणा झाली नाही, तर मात्र बाणेर- बालेवाडी नागरिक मंचाकडून आंदोलन करण्यात येईल.
- अमेय जगताप, सदस्य, बाणेर- बालेवाडी नागरिक मंच कमिटी
स्वच्छ कर्मचाऱ्यांनी ओला व सुका कचरा वेगळा करून दिला पाहिजे. तो व्यवस्थित वेगळा केला नाही तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मशिन खराब होतात. त्यामुळे कचरा घेऊन जाणाऱ्या गाड्या वेळेवर खाली होत नाहीत आणि कचरा गोळा करण्याचे पुढचे गणित बिघडते. त्याचबरोबर बाणेर- बालेवाडीसाठी आम्ही मोटर वाहन विभागाकडे दोन कॉम्पॅक्टरसह अतिरिक्त वाहनांची मागणी केलेली आहे. वाहने मिळाल्यानंतर काहीअंशी कचऱ्याचे नियोजन करणे शक्य होईल.
अधिकारी, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका
