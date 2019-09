पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीच्या बॅनरला फासला चिखल

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बॅनरवरील फोटोस चिखल लावण्याप्रकरणी देहूरोड पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. शुक्रवारी(ता.30) रात्रीच्या सुमारास या मुलांकडून देहूरोड बाजारपेठेतील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या फोटोस चिखल लावण्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर शनिवारी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते कार्यालयात जमा झाले.तसेच देहूरोड शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याबाबत देहूरोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक मनिष कल्याणकर यांनी सांगितले, या प्रकरणी दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे.त्यातील एक बारा वर्षाचा आहे.तर दुसरा तेरा वर्षाचा आहे. ही मुले खेळत असताना पायाला चिखल लागला.त्यानंतर चिखल काढत असताना बॅनरवरील फोटोस चिखल लागला गेला.यामागे कोणताही अनुचित प्रकार नसल्याचे मुले सांगत आहे.

.

Web Title: the banner of Narendra Modi in Pune made dirty