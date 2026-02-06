स्थलांतरित पट्टकदंब हंस उजनी वर दाखल
KTR26B09203
केत्तूर (ता. करमाळा) : उजनी धरण परिसरात दाखल झालेले पट्टकदंब हंस पक्षी.
.......
उजनीवर स्थलांतरित पट्टकदंब हंस पक्षांचे आगमन
धरणात पाणी साठताच जलाशयाच्या काठावर हजेरी; पळसदेव परिसरात पक्षीप्रेमींना पर्वणी
.......
राजाराम माने : सकाळ वृत्तसेवा
केत्तूर, ता. ६ : हिमालयातील मानसरोवराच्या नितळ पाण्याचे साक्षीदार म्हणून ओळखले जाणारे तसेच तिबेटमधील विविध जलस्थानांवर मूळ वास्तव्य असलेले स्थलांतरित पट्टकदंब हंस पक्षी उजनी धरण परिसरात दाखल झाले आहेत. धरणात समाधानकारक पाणीसाठा झाल्यानंतर लगेचच या देखण्या हंसांनी उजनी जलाशयाच्या काठावर हजेरी लावल्याने परिसरात चैतन्य निर्माण झाले आहे.
उजनी जलाशयालगत असलेल्या पळसदेव शिवारातील हिरवळीवर हे नजाकतदार हंस ऐटबाज चालीने विहार करताना दिसून येत आहेत. त्यांच्या मोहक हालचाली, पांढऱ्याशुभ्र पिसाऱ्यांची चमक आणि शांत वावर यामुळे सकाळी व सायंकाळी फिरायला येणाऱ्या नागरिकांसह पक्षीप्रेमी, छायाचित्रकारांची विशेष गर्दी होत आहे. दरवर्षी हिवाळ्याच्या सुरुवातीस उजनी परिसरात विविध स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन होते. बदलत्या हवामानाला प्रतिसाद देत हे हंस पक्षी यंदा उशिराने येऊन दाखल झाले आहेत. जानेवारी महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात धरणातून पाण्याचे विसर्ग केल्यानंतर लगेच हे पक्षी मोठ्या समूहाने धरण परिसरात स्थलांतर करून आल्याचे विशेष आहे.
पट्टदकदंबा हंसाचे वैशिष्ट्ये
या हंसाचे डोके पांढरे शुभ्र असते व त्यावर दोन्ही बाजूला दोन काळे समांतर पट्टे असतात
या हंसाची चोच गुलाबी असते
त्याचे पाय नारंगी पिवळे असतात
राखी रंगाच्या पिसांनी आच्छादलेल्या शरीरावराच्या पंखांवर काळेपट्टे असतात
शेपटीचे मूळ व टोक पांढरे शुभ्र असते.
चौकट
चार महिन्यांचे वास्तव्य
उदरनिर्वाहासाठी हिवाळ्यात उजनी परिसरात येऊन दाखल झालेले हे मनमोहक हंस सामान्यपणे तीन ते चार महिने वास्तव्य कक्षात राहून शीतकाळ सरतेवेळी ते पुन्हा आपल्या मूळस्थानाकडे कूच करतात. धरणाच्या पाण्यातून मुक्त झालेल्या हिरवळीवर व जलाशयाच्या काठावरील विशेष करून गहू, मका व हरभरा आधी गाळपेरक्षेत्रातील पिकांत हे हंस पक्षी खाद्य मटकावतानाचे दृश्य मनोहरी वाटते. वनस्पतींचे कंद व मुळे, पिकांचे कोवळे कोंब, पाण वनस्पतींची मऊ खोड, धान्य व बिया हे या पक्ष्यांचचे खाद्य आहे. हे पक्षी पहाटेच्यावेळी अंग अंग असा आवाज करीत एकमेकांना साद घालतात व ऐकणारांना तो आवाज कर्ण व मधूर वाटतो.
कोट
आकाराने बदकांपेक्षा मोठे असलेल्या हंसांना इंग्रजीत ‘बार हेडेड गूज’ या नावानेही ओळखतात. या हंसांच्या डोक्यावर असलेल्या काळ्या रंगाच्या दोन पट्ट्यांमुळे यांना पट्टेकादंब असे नाव पडले आहे. जेथे दलदल व नदी किंवा तलावांच्या काठावरील शेतशिवारात हे चरताना आढळून येतात.
- कल्याणराव साळुंके, पक्षी निरीक्षक, उजनी परिसर
कोट
पट्टकदंब हंस हे पूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील नदी, नाला व तलावावरही येऊन दाखल होत होते, मात्र सध्या सर्वच जलस्थाने व नदी प्रदूषणाने ग्रासल्यामुळे हे हंस पक्षी तिकडे पाठ फिरवली आहे. सकाळी व संध्याकाळच्या वेळी उदरनिर्वाह करण्यात दंग असलेले हे हंस धोक्याची कुणकुण लागली की एकमेकांना साद घालत सावधगिरीने उड्डाण घेत सुरक्षित ठिकाणी जाऊन लपतात.
- डॉ. अरविंद कुंभार, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.