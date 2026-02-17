तरडोली येथे माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
मोरगाव, ता. १७ : पळशी (ता. बारामती) येथील अनंतराव पवार माध्यमिक विद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांचा २०१३-१४ या बॅचचा इयत्ता दहावीचा वर्ग बारा वर्षांनी पुन्हा भरला.
तरडोली येथे भरविलेल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या स्नेहमेळाव्यानिमित्त विद्यार्थ्यांचे आवडते मुख्याध्यापक उत्तम बंडगर यांनीही एक दिवस पुन्हा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत अध्यापनाचे काम केले. यावेळी गौरव कोळेकर, अमित तांबे, दादा गुलदगड, शुभम चव्हाण, सतीश बरकडे, स्वप्निल बरकडे, लक्ष्मण हाके, सचिन कोळेकर, काजल धायगुडे, रेश्मा कारंडे, पल्लवी टिळे, रूपाली गुलदगड उपस्थित होते.
सुरुवातीला प्रत्येकाने आपापली ओळख करून दिली. बारा वर्षांपूर्वी दहावीमध्ये शिक्षण घेत असलेले हे विद्यार्थी आज वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोणी नोकरी तर कोणी व्यवसायानिमित्ताने विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. स्नेहमेळाव्यानिमित्ताने शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा देत प्रत्येक जण आठवणीत रमून गेला होता.
या पुढील काळात मैत्रीचे स्नेहबंध दृढ करत एकमेकांना निरपेक्ष भावनेतून अडचणीच्या काळात प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा जपत मदत करण्याचा संकल्प यावेळी विद्यार्थ्यांनी केला. कार्यक्रमाचे नियोजन अमित तांबे, गौरव कोळेकर यांनी केले होते.
