अजितदादांच्या विचारांप्रमाणे विकासकामे वेगाने करणार
मोरगाव, ता. १७ : ‘‘दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी राजकीय पार्श्वभूमी न पाहता सक्षमता आणि उच्च शिक्षण पाहून जिल्हा परिषदेला मला उमेदवारी दिली. मतदार संघाचा विकास प्राधान्याने करू शकते, हा विश्वास दाखवला. मतदारांनीही दादांच्या विश्वासावर विश्वास ठेवत प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले. त्यामुळे अजितदादांच्या विचारधारेप्रमाणे मतदार संघातील विकासकामे वेगाने करणार आहे,’’ असे बारामतीतील मोरगाव- वडगाव जिल्हा परिषद गटाच्या नवनिर्वाचित सदस्या रोहिणी संदीप कदम- ढोले यांनी सांगितले.
गटात नुकताच मतदारांचे आभार मानण्यासाठी आयोजित केलेल्या दौऱ्यात त्या मतदारांशी संवाद साधताना बोलत होत्या. त्यांनी कार्यकर्त्यांसह लोणी भापकर, मासाळवाडी, तरडोली, मोरगाव, आंबी बुद्रुक, जोगवडी, मुर्टी, मोराळवाडी, मोढवे, पळशी, थोपटेवाडी, कोऱ्हाळे बुद्रुक, वडगाव निंबाळकर, चोपडज, मगरवाडी, करंजे, चौधरवाडी या गावांमध्ये भेट देत मतदारांशी संवाद साधला. सामाजिक बांधिलकी जपत यापुढील काळात एस. एम. के. फाउंडेशन व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने मतदारसंघासह बारामतीच्या जिरायती भागात काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदारसंघातील मतदार, कार्यकर्ते यांनी विविध समस्यांबाबत थेट संपर्क करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. वस्तुस्थिती पाहून सरकारी योजनेच्या माध्यमातून येथील प्रश्न निश्चित सोडविले जातील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मोरगाव गणाचे पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य बाबा चोरमले, लोणी भापकरचे रवींद्र भापकर, मोरगावचे माजी सरपंच पोपट तावरे, भाऊसाहेब करे, किरण जगदाळे, सुनील राजेभोसले आदी उपस्थित होते.
