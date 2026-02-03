बार्शीत तालुक्यात दुखवट्यानंतर प्रचार शिगेला
बार्शी तालुका
मतांच्या विभागणीवर ठरणार विजयाची गणिते
शेवटच्या दोन दिवसांत उमेदवारांची होणार दमछाक
उमेश पवार : सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. ३ : बार्शी तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शेवटच्या टप्प्यात प्रचार शिगेला पोचला आहे. अनेक ठिकाणी गावातीलच उमेदवार असल्याने मतांची विभागणी कशी होते हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनाच्या दुखवट्यानंतर सर्वत्र जोमाने प्रचार सुरू झाला आहे. बुधवार व गुरुवारी दोन दिवसांत उमेदवारांची मोठी दमछाक होण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यातील ६ गटांपैकी पानगाव गट एकमेव पुरुषांसाठी आहे तर पांगरी, मालवंडी आणि शेळगाव (आर) येथे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. तर उपळाई ठोंगे येथे ओबीसी पुरुष आणि उपळेदुमाला येथे ओबीसी महिलेसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. उपळाई गटात भाजपच्या दीपक वैद्य विरुद्ध राष्ट्रवादीच्या मधुकर वैद्य यांच्यात सरळ लढत होतेय. या मतदारसंघातील मतदार कोणाला कौल देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तर आगळगावातील साडेचार हजार मतदार कोणाला कौल देतात हे पाहावे लागणार आहे. आगळगावात मराठा समाजानंतर वाणी समाजही मोठ्या प्रमाणात आहे. राष्ट्रवादीच्या संगीता गिराम यांना कसा फायदा होतो हे महत्त्वाचे आहे.
पांगरी गटातही भाजपच्या रेश्मा डोके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मीना विधाते यांच्यात तुल्यबळ लढत होत आहे. बाजार समितीचे विद्यमान सभापती विजय गरड भाजपचे ॲड. अनिल पाटील, शहाजी धस आणि जि. प. चे माजी सदस्य संजीव बगाडे यांनी भाजपचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसतून बाबा जाधव माजी सरपंच आप्पा चव्हाण यांचे बंधू संतोष चव्हाण या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी देखील भाजपच्या तोडीस तोड प्रचार केला आहे.
उपळे दुमाला गटातून भालगावातूनच भाजपने पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मदन दराडे यांच्या पत्नी भारती दराडे यांना उमेदवारी दिली आहे. याच गावातील मनीषा जाधवर या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. या भागात जातीय समीकरणे महत्वाची ठरणार आहेत. गौडगाव गण देखील मोठा भाग आहे. नारीचे माजी उपसभापती केशव घोगरे आणि मंजुळा वाघमोडे यांचा पगडा आहे. मागील वेळेस घोगरे यांच्यामुळे १ हजार ४४७ मतांनी मंजुळा वाघमोडे विजयी झाल्या होत्या.
मालवंडी गटातून भाजपच्या सुजाता डोईफोडे यांच्यासमोर शिवसेनेच्या माधुरी काकडे यांनी आव्हान दिले आहे. आ. सोपल गटातील माजी जि प सदस्य श्रीमंत थोरात राऊत गटात प्रवेश केल्यामुळे राऊत गटाला कितपत फायदा होतो हे पाहणे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पानगावात काळे-काळे लढत
पानगाव गटासह पानगाव व बावी गण सर्वसाधारण पुरुषांसाठी असल्यामुळे या गट आणि गणाकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. पानगावचे दोन वेळा सरपंचपद भूषवलेले सुधीर काळे यांना मोठा अनुभव आहे. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे ते मतात रूपांतर कसे करतात यावर निकाल अवलंबून आहे. त्यांच्यासमोर भाजपचे नंदकुमार काळे उमेदवार आहेत.
नव्याने झालेल्या शेळगावात दिग्गज
शेळगाव (आर) हा गट नव्याने स्थापन झाला आहे. या गटात पूर्वीच्या सोपल गटातील अनिल डिसले, अरुण कापसे हे दिग्गज सध्या राऊत गटात आहेत. त्यामुळे हा नवीन मतदार संघ भाजपच्या सोनाली बोधले यांना साथ देणार की तनुजा अडसूळ यांना कौल देणार हे ९ फेब्रुवारी ला समजणार आहे.
उपळाईत धस-रोंगे सामना
उपळाई गणात कावेरी धस आणि मीनाक्षी रोंगे यांच्यात समोरासमोर लढत आहे तर आगळगाव गणात एकाच गावातल्या वाणी समाजाच्या राष्ट्रवादीच्या संगीता गिराम आणि वंजारी समाजाच्या सुरेखा मुंडे या आहेत. गावकऱ्यांचा फायदा कोणाला हे पहावे लागणार आहे. शेळगाव (आर) गणात अनुसूचित जातीच्या राष्ट्रवादीच्या कविता वाघमारे विरुद्ध भाजपच्या अनिता साबळे यांच्यात लढत होत आहे.
पांगरीत ‘काटे की टक्कर’
पांगरी गणात देखील राष्ट्रवादीचे शिवाजी गायकवाड विरुद्ध भाजपचे शरद बसवंत यांच्यात काटे की टक्कर मानली जात आहे. मालवंडी गणात वैरागचे माजी आमदार स्वर्गीय चंद्रकांत निंबाळकर आणि भाजपचे माजी आमदार राजन पाटील यांना मानणारा मोठा वर्ग असल्याने संतोष निंबाळकर यांना कसा फायदा होणार हे पाहावे लागेल. उपळे दुमाला गणांत ही एकाच समाजातील मतदार कोणाच्या पाठीशी राहणार याबाबत उत्सुकता आहे.
