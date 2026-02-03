तिरकस : अज्ञातसिद्ध
ठकास - महाठक
पूर्वी जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात सामान्यपणे दोनच गट असत. दोन्ही गटाचे दोन नेते. एक सत्ताधारी एक विरोधी. यातील एक ‘ठक’ तर दुसरा ‘महाठक’ असे. मात्र, सध्या हे दिवस मागे पडले. आता प्रत्येक जिल्ह्यात किमान सहा प्रमुख पक्ष व इतर अनेक छोटे पक्ष आहेत. बार्शीत मात्र चार पक्ष एका बाजूला आणि एक पक्ष एका बाजूला अशी स्थिती आहे.
आदरणीय कर्मवीर ठाणेकर
जय महाराष्ट्र...
महोदय पत्रास कारण की, आपण उद्या बार्शी परगण्यातील वैराग मुक्कामी सभेचे आयोजन केल्याचे समजले. तत्काळ हाती कलम घेऊन आपणास हा खलिता धाडावा असे वाटले. आपण सोलापूर जिल्ह्यात यावे आणि आम्हा शिवसैनिकास कळू देखील नये, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आपण ज्यांच्या हाती एबी फॉर्म सोपविले, ते खुद्द मशालधारी गटाचे आमदार आहेत. म्हणजे तुम्ही आता आमच्या भावकीदारी मांडव घातला आहे. त्यांनी आपल्या खांद्यावर चार घरच्या लग्नाची जबाबदारी घेतली आहे. विशेष म्हणजे या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात त्यांच्या घरचा (म्हणजे मशालीचा) एकच नवरदेव आहे. तुम्हीच नाही तर चारही पक्षाचे एबी फॉर्म त्यांनी एकट्यानेच वाटले आहेत. दोन्ही सेनेसह दोन्ही राष्ट्रवादीचा हा ''महाकाला'' त्यांनी तयार केला आहे. खुद्द मातोश्री निवासी थोरले ठाकरे साहेब आणि बारामतीकर काका यांना देखील त्यांनी कात्रजचा घाट दाखवला आहे. हे ॲड. बार्शीकर युती सरकारच्या काळात मंत्री होते. यांनी मनोहरभाई जोशीकाका यांना असा घट्ट भगवा फेटा बांधला होता की, मुंबईत गेल्यावर त्यांना कळाले बार्शीकरानी आपल्याला टोपी घातली आहे.
दस्तूरखुद्द बाळासाहेब यांच्यासमोर या वकील साहेबांनी ''ब्रेड''ची शपथ घेऊन एकनिष्ठ राहण्याचा शब्द दिला होता. बाळासाहेब यांना दिलेला शब्द त्यांनी तेव्हाच मोडला वरून बारामतीच्या बेकरीतील ब्रेड खाणे सुरू केले. त्यांनी आजवर सात-आठ विविध प्रकारच्या चिन्हावर निवडणुका लढविल्या आहेत. आता तर चार चिन्हांचे उमेदवार एकाच मांडवात त्यांनी आणले आहेत. यामुळे बार्शीकर म्हणजे ठकास- महाठक असतात हे जगप्रसिद्ध आहे. कोणत्याही मराठी चित्रपट- मालिकेतील ठक (सर्वांना फसविणारा) पात्र बार्शीचे दाखवितात. यामुळे कृपया जरा जपून राहावे, ही नम्र विनंती.
कळावे
आपला विश्वासू
एक शिवसैनिक
