बार्शीत घरपट्टीवरील व्याज होणार लवकरच माफ
बार्शी नगरपरिषद
सत्ताधारी-विरोधकांचे एकमत; शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणार ठराव
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. १६ : बार्शी नगरपरिषदेच्या सोमवारी (ता. १६) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बार्शीकरांकडून मासिक २ टक्के वार्षिक २४ टक्के आकारल्या जाणाऱ्या शास्तीच्या (दंडव्याज) माफीबाबत सभागृहात दोन्हीही बाजूकडून ठरावावर सखोल चर्चा होऊन ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला. १९ मे २०२५ पर्यंत घरपट्टीवरील व्याज आता लवकरच माफ होणार आहे. हा ठराव आता शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. सभेच्या पीठासन अधिकारी म्हणून नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले यांनी काम पाहिले.
बार्शीकरांसाठी सध्या नगरपरिषदेकडून शासनाच्या अभय योजनेमधून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांपर्यंत घरपट्टीवरील शास्ती माफ केली जात होती. परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत पाहिजे असेल तर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची आवश्यकता असते. त्याप्रमाणे आजचा सभागृहाचा झालेला ऐतिहासिक निर्णय शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे बार्शीतील हजारो करदात्यांची आता दंडातून सुटका होणार आहे.
शासनाने यापूर्वी ३० एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १९ मे २०२५ पूर्वीच्या घरपट्टीवरील शास्ती माफ व्हावी, यासाठीच हा निर्णय घेतला होता. बार्शी नगरपरिषदेकडील २०२४-२५ अखेर थकीत कराची रक्कम २४ कोटी ६५ लाख २० हजार १६ इतकी आहे. ती सर्व रक्कम आता नगरपरिषदेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. तर करावरील एकूण शास्तीची १६ कोटी ८४ लाख १० हजार ४८२ रुपये इतकी रक्कम माफ होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सत्ताधारी नगरसेवक संदेश काकडे व दीपक राऊत यांनी मांडलेल्या या ठरावावर सत्ताधारी विजय राऊत, दीपक राऊत, संदेश काकडे, विजय चव्हाण, भारत पवार यांच्यासह विरोधी पक्षनेते नागेश अक्कलकोटे, कृष्णराज बारबोले, अन्वर लांडगे, ज्योतिर्लिंग कसबे यांनी चर्चेत सहभाग नोंदवला. सभागृहात यावेळी माजी नगरसेविका विद्या पवार यांचे पती चंद्रकांत पवार व माजी नगरसेवक महादेव घबाडे यांचे निधन झाल्याबद्दल शोकप्रस्ताव मांडून सभागृहात त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
चौकट
सत्ताधारी विरोधकांत श्रेयवादाची लढाई
सभागृहात विरोधी पक्षनेते नागेश अक्कलकोटे म्हणाले, आमदार दिलीप सोपल यांनी विधीमंडळात ७ मार्च २०२५ रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक २७३६ विचारल्यामुळे शासनाने याबाबत समिती गठित केली होती. त्यामुळे आमदार सोपल यांचे सभागृहात बाके वाजवून विरोधकांनी अभिनंदन केले. तर सत्ताधारी विजय राऊत आणि संदेश काकडे यांनी यापूर्वी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली ७ फेब्रुवारी २०१७ मध्येच हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्याबद्दल त्यांनीही राऊत यांचे अभिनंदन करत सर्व सत्ताधाऱ्यांनी बाके वाजवत त्यांचे अभिनंदन केले. यावरून पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत दोन्हीही पक्षात श्रेयवादाची लढाई दिसून आली.
