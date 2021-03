पुणे जिल्ह्यात अशी सुरू आहे कोरोनाविरुद्ध लढाई

पुणे जिल्ह्यात डिसेंबर २०२०मध्ये कमी झालेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या फेब्रुवारीमध्ये वाढल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या लाटेसाठी आरोग्य, प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. सध्या पूर्वतयारी दुसऱ्या लाटेशी लढण्याची एका दिवशी संभाव्य कमाल रुग्णांची संख्या - १९,५६०

घरात विलगीकरण - ७,८२४

ऑक्सिजन बेड्स - २९३४ (उपलब्ध ५,०५०)

साधे ऑक्सिजन आवश्यक बेड्स - २,३४७ (उपलब्ध ३,९९५)

आयसीयू आवश्यक - ५८७ बेड्स (उपलब्ध १०५५)

आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर आवश्यक बेड्स - २९४ (उपलब्ध ५३४)

आयसीयू नसलेले व्हेंटिलेटर आवश्यक - २९३ (उपलब्ध ५२१)

प्रयोगशाळा - १९ (३ शासकीय आणि १६ खासगी)

नमुना तपासणी क्षमता दररोज - ३,११५

ऑक्सिजन पुरवठा (१९ सप्टेंबर २०२० ते ३ मार्च २०२१) - १७,२१९ मेट्रीक टन पुण्यातील लसीकरण मोहीम

देशासह पुण्यातही १६ जानेवारीला कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू झाले. को-व्हिन (कोव्हिड व्हॅक्सिन इंजेलिजन्स वक्र) ॲपमधील तांत्रिक दोषांमुळे लसीकरणात गोंधळ झाला. त्यातून मार्ग काढत पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवक आणि दुसऱ्या टप्प्यात फ्रंटलाइन वर्कर यांना लस देण्यात आली. १ मार्चपासून देशातील लसीकरणाचा तिसरा टप्पा म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ ते ५९ वर्षांमधील सहव्याधी असणाऱ्यांना लस देण्यात येत आहे. पाच दिवसांमध्ये ६५ लसीकरण केंद्रे

शहरात १ मार्चपासून ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण सुरू झाले. त्यांच्यासाठी पहिल्या दिवशी शहरात फक्त चार लसीकरण केंद्र होती. त्यानंतर पुढील पाच दिवसांमध्ये लसीकरण केंद्रांची संख्या ६९ पर्यंत वाढली.

