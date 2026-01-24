तुल्यबळ लढतीमुळे बीबीदारफळ गटाकडे जिल्ह्याचे लक्ष, बळीराम साठे विरुद्ध इंद्रजीत पवार सरळ सामना ’
लोगो : बीबीदारफळ जि.प. गट
---
बळिराम साठे व इंद्रजित पवार यांचे फोटो घेणे.
---
गटातील साठे-पवार थेट लढतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष
साठेंची सातवी निवडणूक, दिलीप मानेंच्या भाजप प्रवेशामुळे इंद्रजित पवारांना बूस्ट
संदीप गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. २४ : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ जिल्हा परिषद गटाच्या निवडणुकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे हे सातव्यांदा निवडणूक रिंगणात उतरले असून, त्यांची थेट लढत भाजपचे कोषाध्यक्ष व माजी पंचायत समिती सदस्य इंद्रजित पवार यांच्याशी होणार आहे. माजी आमदार दिलीप माने यांच्या भाजप प्रवेशामुळे सध्याच्या घडीला पवार यांची बाजू जमेची मानली जात आहे.
तालुक्यात जिल्हा परिषद गटांची पुनर्रचना करण्यात आली असून, कोंडी हा नवा गट तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे बीबीदारफळ गटात मार्डी पट्ट्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी भाजपचे प्रांतिक सदस्य शहाजी पवार यांचा प्रभाव या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यांचे बंधू इंद्रजित पवार यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. अपेक्षेप्रमाणे आरक्षण पडल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
याउलट बळिराम साठे यांचा हक्काचा नान्नज गट आरक्षित झाल्याने त्यांना बीबीदारफळ गटातून निवडणूक लढवावी लागत आहे. या गटातील मार्डी पंचायत समिती गण अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असून, उत्तर पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे येथून सभापतिपदाची निवड होणार असल्याने या गणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बीबीदारफळ गावात गणासाठी भाजपच्या उमेदवार बारसकर यांच्या पाठीशी गावातील एक मोठा गट असून, दुसरा गट त्यांच्या विरोधात सक्रिय आहे. अकोलेकाटी येथे माजी आमदार दिलीप माने यांचा प्रभावी गट आहे. कारंबा येथे ग्रामपंचायत सदस्य विनायक सुतार यांच्या माध्यमातून इंद्रजित पवार समर्थकांचा संच आहे. मार्डी गावात पवार बंधू व माजी आमदार माने यांची एकत्रित ताकद असून, त्यांना बाजार समितीचे संचालक अविनाश मार्तंडे व आमदार दिलीप माने समर्थक कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे. मात्र, येथे विरोधी गटही सक्षम असल्याचे दिसते.
दुसरीकडे, बळिराम साठे यांची अकोलेकाटी गावात कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी आहे. गणासाठी स्थानिक उमेदवार दिल्याने ती त्यांची जमेची बाजू ठरली आहे. बीबीदारफळ येथील तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी साठे यांना पाठिंबा दिल्याची माहिती आहे. मार्डी येथे तालुकाध्यक्ष सुवर्णा झाडे, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद काशीद, श्रीकांत मार्तंडे हे साठे यांच्या समर्थनार्थ काम करत आहेत. हगलूर व हिप्परगे परिसरातही साठे समर्थक सक्रिय आहेत.
साठे ही निवडणूक आपली शेवटची असल्याचे सांगत भावनिक साद घालत असून, परिसरातील दीर्घकालीन जनसंपर्क ही त्यांची मोठी ताकद मानली जात आहे. त्यामुळे या गटातील निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार, याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
---
चौकट
गटातील प्रमुख लढती, घडामोडी
- बीबीदारफळ गण : सुनीता बारसकर (भाजप), अंबिका लामकाने (अपक्ष/विरोधी गट).
- मार्डी गण : तेजस्विनी अमोल बोराडे (भाजप), काजल जगताप (राष्ट्रवादी), श्रीदेवी कांबळे (काँग्रेस).
---
गट अन् गणातील घडामोडी :
- दारफळचे माजी सरपंच शिवाजी ननवरे यांचा अपक्ष अर्ज; माघारीकडे लक्ष.
- बीबीदारफळ गणात साठे समर्थक स्वप्नील कदम यांच्या कुटुंबीयांची शिवसेनेतून उमेदवारी.
- इतर पक्षांकडून जिल्हा परिषद निवडणुकीत बळिराम साठे यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता.
- अकोलेकाटीतील आमदार सुभाष देशमुख समर्थकांची भूमिका अद्याप अस्पष्ट.
---
बीबीदारफळ गटातील गावे
- बीबीदारफळ गण : खेड, बीबीदारफळ, अकोलेकाटी, गुळवंची, कारंबा.
- मार्डी गण : मार्डी, हगलूर, बाणेगाव, भोगाव, तळे हिप्परगा, एकरुख.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.