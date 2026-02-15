बेल्हे येथे शिवलिंगाच्या प्रतिकृतीची मिरवणूक
बेल्हे, ता. १५ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे महाशिवरात्रीनिमित्त (ता. १५) प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्व विद्यालय आळेफाटा सेवा केंद्राच्या वतीने, भक्तीभावपूर्ण वातावरणात शिवलिंगाच्या प्रतिकृतीची मिरवणूक काढण्यात आली.
बेल्हे येथे महाशिवरात्री निमित्त (ता. १५) प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्व विद्यालय आळेफाटा सेवा केंद्राच्या वतीने, श्री बेल्हेश्वर मंदिरापासून शिवलिंगाच्या प्रतिकृतीची मिरवणूक काढण्यात आली. ग्रामप्रदक्षिणा झाल्यानंतर ग्रामदैवत श्री मुक्ताबाई मातेच्या मंदिरात या कार्यक्रमाची सांगता झाली. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्व विद्यालयाचे सेवेकरी व ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. दरम्यान महाशिवरात्री निमित्त गावातील श्री बेल्हेश्वर मंदिर, टक्यातील शिवशंकराचे मंदिर, गंगाद्वार मधील श्री महादेव मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर आदी विविध मंदिरांमध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. सर्व शिवमंदिरांवर ग्रामस्थांच्या वतीने विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती.