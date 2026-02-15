बेल्ह्यातील शाळेत कलाविष्कार सादर
बेल्हे, ता. १५ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (बेल्हे नं. १) या शाळेतील वार्षिक स्नेहसंमेलनात लहानग्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या विविध कलाविष्कारांनी उपस्थित प्रेक्षकवर्ग व ग्रामस्थ मंत्रमुग्ध झाले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जुन्नर पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य राजेंद्र पिंगट होते. जिल्हा परिषद सदस्या स्मिता कणसे, सुनील चोरे यांनी शाळेच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले.
यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत राबवलेल्या विविध उपक्रमांचे ‘आमची शाळा आमचे उपक्रम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शाळेच्या जडणघडणीमध्ये मोलाचा वाटा असणारे यापूर्वीचे शालेय व्यवस्थापन समितीचे माजी अध्यक्ष गणेश चोरे, नारायण पवार, विजय देशपांडे, सुप्रिया बांगर, दादाभाऊ मुलमुले, सुनील सावंत, स्वप्निल शिंदे, प्रितम मुंजाळ यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
शाळेतील लहानग्या विद्यार्थांनी गणेश वंदना, देशभक्तिपर गीत, लावणी, गोंधळ, हिंदी गीत, छावा, कोळीगीत आदी विविध गीतांचे सादरीकरण केले. दरम्यान कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक सखाराम शेंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेच्या उपशिक्षिका मीरा बेलकर, हरिदास घोडे, रोहिदास साळवे, अशोक बांगर, संतोष डुकरे, नूरजहाँ पटेल, प्रविणा नायकोडी, अंजना चौरे, सुषमा गाडेकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
या प्रसंगी सरपंच मनिषा डावखर, विजय घोडके, सावकार पिंगट, ग्रामपंचायत सदस्या कमल घोडे, मंदाकिनी नायकोडी, पल्लवी भंडारी, योगिता बांगर, विद्या भालेराव, नाजिम बेपारी, कैलास औटी, गणेश चोरे, निलेश कणसे आदी उपस्थित होते.
यावेळी शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रितम मुंजाळ, उपाध्यक्ष वैशाली मटाले, सदस्य ईश्वर पिंगट, विलास पिंगट, गोरक्षनाथ शिरतर, प्रशांत औटी, शेखर पिंगट, स्वाती कोकणे, नसरीन पठाण, रेश्मा बनकर, सुवर्णा कदम, प्रज्ञा शर्मा यांनीही उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले.
२) लहानग्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले समूहनृत्य.
