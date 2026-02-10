वाचन संस्कृती जपण्यासाठी ‘सर्वोत्कृष्ट ग्रंथालय वापरकर्ता पुरस्कार’ प्रेरणादायी : भाऊसाहेब रूपनर
SGW26B09259
सांगोला : सर्वोत्कृष्ट ग्रंथालय वापरकर्ता पुरस्कार देताना संस्थेचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब रूपनर. यावेळी संजय आदाटे, डॉ. विद्याराणी क्षीरसागर, प्राचार्य डॉ. संजय बैस, प्राचार्य सिकंदर पाटील व इतर.
विद्यार्थ्यांना पुस्तकांशी जोडण्याचा हेतू ः रूपनर
फॅबटेक टेक्निकल कॅम्पसमध्ये सर्वोकृष्ट ग्रंथालय वापरकर्ता पुरस्काराचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. १० : ग्रंथालयांच्या माध्यमातून वाचन संस्कृती रुजविणे व विद्यार्थ्यांना पुस्तकांशी जोडणे हा महत्त्वाचा हेतू असून, वाचनामुळे स्मरणशक्ती, एकाग्रता व बौद्धिक क्षमता वाढते. मानसिक आरोग्य सुधारून व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणारा ‘सर्वोत्कृष्ट ग्रंथालय वापरकर्ता पुरस्कार’ हा उपक्रम प्रेरणादायी असल्याचे मत फॅबटेक टेक्निकल कॅम्पस कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च, सांगोला येथील संस्थेचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब रूपनर यांनी व्यक्त केले.
महाविद्यालयाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालय विभागातर्फे चालू शैक्षणिक वर्षापासून हा उपक्रम राबविण्यात आला असून, पुरस्कार वितरण समारंभात ते बोलत होते. वाचाल तर वाचाल या उक्तीप्रमाणे जीवनात प्रगती साधण्यासाठी व विचारांना दिशा देण्यासाठी उत्तम साहित्याचे वाचन आवश्यक आहे. वाचनातून होणारे संस्कार व्यक्ती, समाज व राष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतात, असेही रूपनर यांनी नमूद केले. तसेच वाचन चळवळ वृद्धिंगत करण्यासाठी सर्व स्तरांतून व्यापक प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पदवी व पदविका विभागातील चालू शैक्षणिक वर्षात ग्रंथालयातील पुस्तकांचा सर्वाधिक वापर केल्याबद्दल अहमद मुलाणी, सानिका जाधव, अथर्व राजमाने आणि प्रणाली वाघमारे या विद्यार्थ्यांना तसेच प्रा. धनश्री राऊत, प्रा. केनचाप्पा दुधाळ, प्रा. गौरी कुलकर्णी आणि प्रा. अजय भोसले या शिक्षकांना ‘सर्वोत्कृष्ट ग्रंथालय वापरकर्ता पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात आले.
कार्यक्रमास इस्टेट डायरेक्टर डॉ. संजय आदाटे, उपप्राचार्या डॉ. विद्याराणी क्षीरसागर, पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य तानाजी बुरूंगले, प्राचार्य डॉ. संजय बैस, पब्लिक स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य सिकंदर पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मध्यवर्ती ग्रंथालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.