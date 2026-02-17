भैरवनाथ महाराज उत्सवानिमित्त गुंजवठा- चासमध्ये मिरवणूक
चास, ता. १७ : गुंजवठा- चास (ता. खेड) येथे भैरवनाथ महाराजांचा उत्सव उत्साहात व आनंदी वातावरणात साजरा करण्यात आला. देवाच्या काठीची पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात सुमारे दोन तास चाललेली भव्य मिरवणूक यात्रेचे मुख्य आकर्षण ठरले. कार्यक्रमाची सांगता पोपट महाराज राक्षे यांच्या कीर्तनाने झाली.
या उत्सवात सकाळी श्रींच्या मूर्तीला अभिषेक व नैवेद्य अर्पण केल्यावर देवाच्या काठीची व हारतुऱ्यांची मिरवणूक चास गावातून पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात ग्रामप्रदक्षिणेने काढण्यात आली. हलगी- डफड्याच्या तालावर सुमारे दोन तास रंगलेला हा मिरवणूक सोहळा खास आकर्षण ठरला. पूजाअर्चा, अन्नप्रसाद व पोपट महाराज राक्षे यांच्या हरिकीर्तनाच्या जयघोषात हा उत्सव साजरा करण्यात आला. खरेदी विक्री संघाचे संचालक अनिल टोके, अर्जून टोके, बाळासाहेब टोके, विकास टोके, सुदाम टोके, धनंजय टोके, संकेत टोके, अक्षय टोके, रामभाऊ टोके, योगेश टोके, इंद्रकुमार टोके, अनिल टोके, प्रदिप टोके, प्रकाश टोके, नारायण टोके, संतोष टोके, दीपक टोके, विजय टोके, गणेश टोके, ग्रामपंचायत सदस्या आशा टोके, सविता टोके व भैरवनाथ तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते उत्सवात सहभागी झाले होते.
