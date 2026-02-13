उपरीकरांनी भाळवणी जिल्हा परिषद गटाचा निकाल फिरवला; आमदार अभिजीत पाटलांची खेळी यशस्वी
पंढरपूर ः भाळवणी जिल्हा परिषद गटातून विजयी झाल्यानंतर जल्लोष करताना सुप्रिया गायकवाड आणि कार्यकर्ते.
उपरीकरांनी फिरवला भाळवणी गटाचा निकाल
आमदार अभिजित पाटलांची खेळी यशस्वी; काळेंच्या वर्चस्वाला सुरुंग
भारत नागणे ः सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ११ ः राष्ट्रवादीचे नेते कल्याणराव काळे यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या भाळवणी जिल्हा परिषद गटामध्ये आमदार अभिजित पाटील यांची राजकीय खेळी यशस्वी झाली. विशेष म्हणजे उपरी येथून राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुप्रिया गायकवाड यांना पाचशेहून अधिक मताधिक्य मिळाल्याने गायकवाड यांच्या विजयाचा मार्ग अधिक सोपा झाला. भाळवणी गटाचा निकाल उपरीकरांनी फिरवला, अशी गटात चर्चा सुरू आहे.
भाळवणी गटात भाजपच्या उमेदवार जयश्री लोखंडे आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुप्रिया गायकवाड यांच्यामध्ये सरळ दुरंगी लढत झाली. या लढतीमध्ये कोण बाजी मारणार, याची सुरवातीपासूनच उत्सुकता होती. भाळवणी गट हा कल्याणराव काळे यांचा बालेकिल्ला असल्याने भाजपला येथे आशा होती. परंतु विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार अभिजित पाटील यांनी काळे -परिचारकांवर बाजी उलटवली. आमदार पाटील यांनी गटातील सर्व जुन्या - नव्या कार्यकर्त्यांची योग्य सांगड घातली. निवडणुकीपूर्वी गटतट न पाहात अनेकांचा ऊस विठ्ठल साखर कारखान्याकडे गाळपास नेला. याचाही फायदा या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला झाला. शिवाय स्व. अजित पवार यांच्या सहानुभूतीचाही काही प्रमाणात राष्ट्रवादीला फायदा झाल्याचे दिसून आले.
भाळवणी गटातून विजय मिळवण्यासाठी कल्याणराव काळे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी प्रतिष्ठा पाणाला लावली होती. भाळवणी, पळशी, तिसंगी, सोनके, सुपली या प्रमुख गावांवर त्यांची मदार होती. परंतु प्रत्यक्ष मतमोजणीमध्ये भाळवणी व सोनके वगळता अन्य गावामध्ये भाजप उमेदवाराला अपेक्षित मताधिक्य मिळाले नाही. शिवाय जैनवाडी, धोंडेवाडी या भागातील काळे यांचे कट्टर विरोधक दीपक पवार आणि विलास देठे यांनीही भाजपला रोखण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांनाही यश आले.
तर उपरीमध्ये अनपेक्षित राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुमारे पाचशेहून अधिक मताधिक्य मिळाले. येथेच निकाल फिरला अन् भाजप उमेदवार जयश्री लोखंडे यांचा अवघ्या २७१ मतांनी पराभव झाला. तर पळशी पंचायत समिती समिती गणाच्या भाजप उमेदवार रेखा चंदनशिवे यांचा केवळ १८ मतांनी पराभव झाला. जिल्हा परिषद गटातील भाजपचा पराभव काळे गटासाठी धोक्याची घंटा तर परिचारक गटालाही आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
आमदार अभिजित पाटील यांचा या भागात सतत असलेला जनसंपर्क आणि तरुणांची फळी या निवडणुकीत कामाला आली. तुलनेने काळे - परिचारक यांचा थेट जनसंपर्क कमी झाल्यानेही या निवडणुकीत फटका बसल्याचे त्यांचेच कार्यकर्ते खासगीत बोलू लागले आहेत. या निवडणूक निकालाचे आगामी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवर परिणाम करणार असेच सध्याचे या गटातील चित्र आहे. गटावर पुन्हा वर्चस्व राखण्यासाठी काळे-परिचारकांना गावोगावी जावून कार्यकर्त्यांची मोठ बांधावी लागणार आहे.
चौकट...
भाजपच्या पराभवाची ठळक कारणे
- भाळवणी येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना भाडेतत्त्वावर दिल्याने नाराजी
- कल्याणराव काळे- प्रशांत परिचारक यांचा कमी झालेला जनसंपर्क
- गटातील सर्वाधिक ऊस विठ्ठल कारखान्याकडे गाळपास
- परिचारक गटाची विस्कटलेली मोळी
- आमदार पाटील-भालके युतीचा भाजपला फटका