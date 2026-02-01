औंध-खटावचा विकास बॅकलॉग हटवण्याचा संकल्प; ‘24×7 संपर्क मॉडेल’ घेऊन मैदानात भारती गोरे”
भारती गोरे २४ बाय ७ संपर्क मॉडेलसह मैदानात
खटाव तालुक्याचा विकासकामांचा बॅकलॉग भरून काढणार
खटाव, ता. १ : औंध जिल्हा परिषद गटात भाजपच्या उमेदवार भारती अंकुश गोरे यांनी ठोस विकास आराखडा जाहीर करत ‘२४ बाय ७ संपर्क मॉडेल’ची अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प केला आहे. विकासकामांचा मागील बॅकलॉग भरून काढणे, शेतकरी आणि महिलांना केंद्रस्थानी ठेवणे व सरकारी योजनांचे लाभ घराघरांत पोहोचवणे हा त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू असणार असल्याचे गोरे यांनी सांगितले.
गेल्या काही काळात औंध-खटाव विभागात पाणी, रस्ते, प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत अनेक विकासकामे प्रलंबित राहिल्याने ग्रामीण भागात असंतोष पसरला होता. अनेक प्रकल्प पातळीवर अडकले होते. हा बॅकलॉग दूर करणे आणि कामांना प्रत्यक्ष गती देणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक पातळीवर कायम होती. हा विकासकेंद्रित प्रश्न सोडवण्यासाठी गोरे यांनी जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल ‘समाधान, संपर्क, सुरळीत अंमलबजावणी’ या सूत्रावर चालवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
औंध, गोरेगाव, निमगाव, बस्तवडे, खोपी आणि परिसरातील काही वाड्या-वस्त्यांमध्ये झालेल्या जनसंपर्क दौऱ्यात नागरिकांनी पाण्याच्या टंचाईपासून रस्त्यांच्या दुरुस्तीपर्यंत अनेक प्रश्न मांडले. महिला बचतगट, शेतकरी समिती आणि युवक गटांशी संवादादरम्यान रोजगार, योजना लाभ व आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेवर चर्चा रंगली. नागरिकांनी ‘आमच्या समस्या फक्त ऐकण्यापेक्षा त्यावर वेळेवर उपाय करणारे नेतृत्व हवे’ अशी मागणी स्पष्ट शब्दात व्यक्त केली.
भारती गोरे यांनी सांगितले, की औंध-खटावचा विकास हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही. तो पुढील पाच ते दहा वर्षांचा रोडमॅप आहे. आमचा भर फक्त योजना सांगण्यावर नाही, तर योजनांची अंमलबजावणी नागरिकांच्या दारात करण्यावर आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, की शेतकरी व महिला गटांना योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी ‘संपर्क, तंत्रज्ञान, मार्गदर्शन’ हा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबवला जाईल. औंध-खटावमध्ये संपर्काच्या अभावामुळे अनेक प्रश्न सुटत नाहीत. संवादाची दारे खुली ठेवली, तर प्रश्न लवकर सुटतात, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ग्रामीण भागातील तरुण मतदारांनी विकास रोडमॅपचे स्वागत केले.
जायगाव : येथे थेट शेतात जाऊन मतदारांशी संपर्क साधताना भारती गोरे यांच्यासोबत दादासाहेब इंगळे व इतर.
